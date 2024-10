CPI das Apostas: senadores vão debater convocação do jogador Luiz Henrique, do Botafogo

O governo espanhol iniciou uma investigação para apurar o envolvimento do atacante em suposto envolvimento com manipulação de resultados em apostas esportivas.

Brasília.- A abertura de investigação criminal contra o atacante Luiz Henrique, na Espanha, provocará debates entre senadores sobre a convocação do jogador do Botafogo para a CPI das Apostas no Senado. A informação é do Blog do Diogo Dantas no O Globo.

De acordo com a publicação, na audiência marcada para esta terça-feira (29), será discutida a necessidade de o jogador prestar esclarecimentos sobre seu suposto envolvimento em um esquema com o meia Lucas Paquetá.

Paquetá foi convocado, mas não será ouvido nesta ocasião. Os senadores sustentam que os atletas, incluindo Luiz Henrique, só deveriam ser interrogados após uma possível condenação.

O governo espanhol iniciou uma investigação sobre o envolvimento do atacante em uma “organização criminosa” dedicada à manipulação de resultados em apostas esportivas, conforme informou o Ministério da Justiça em um ofício ao Ministério Público de Goiás (MP-GO).

– Acho que não tem nada a ver isso. Eu acho que querem apagar o meu brilho, mas eu sei que não vão conseguir. Sei que Deus está comigo, minha família está comigo, e nada disso está acontecendo – declarou Luiz Henrique, antes de negar novamente que está envolvido.

Luis Henrique teve o nome envolvido em uma investigação que começou devido a um notável aumento nas apostas combinadas em dois jogos realizados no mesmo dia, um na Premier League e outro na La Liga, no ano passado. As apostas previam que o também brasileiro Lucas Paquetá receberia um cartão amarelo no jogo entre West Ham e Aston Villa, enquanto Luiz Henrique seria advertido com o mesmo cartão no confronto entre Real Betis e Villarreal. Na ocasião, os dois de fato receberam os cartões.