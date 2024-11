CPI da Manipulação: ex-jogador Neto pode ser convidado a depor na comissão

Não há nenhuma suspeita sobre Neto. O convite seria como forma de contribuir com as discussões da CPI.

Requerimento foi apresentado pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

Brasília.- O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado Jorge Kajuru (PSB-GO), apresentou um requerimento para que o ex-jogador Neto possa ser convidado a depor. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardin.

De acordo com a publicação, um das justificativas apresentadas pelo senador para o possível convite é de que Neto “é um profundo conhecedor do ambiente do futebol brasileiro e internacional”.

Veja também: Saiba quais tipos de apostas o senador Jorge Kajuru sugere que sejam proibidos

Kajuru também afirmou que o agora apresentador Neto “se mantém informado a respeito de tudo – absolutamente tudo, sobretudo os bastidores – do que ocorre no futebol”. Segundo o senador, esse conhecimento seria útil para a comissão, e o próprio Neto se ofereceu para apoiar os trabalhos da CPI.

Conforme publicado pela coluna, o convite seria para que o ex-jogador comentasse sobre os bastidores do futebol brasileiro e a participação de jogadores, árbitros e dirigentes de clubes na manipulação de partidas e apostas esportivas.

Veja também: Apresentador Neto é anunciado como embaixador da casa de apostas Bet7k



O convite não implica qualquer suspeita sobre o apresentador, e o pedido ainda precisa ser aprovado pela CPI.