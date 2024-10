Copa Martins Neto: Esportes da Sorte patrocina competição de futebol de várzea, em São Paulo

Competição é formada por disputadas nas zonas da cidade e depois a decisão do campeão geral.

A equipe vencedora receberá uma premiação de R$ 110 mil e a vice ficará com R$ 50 mil.

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas Esportes da Sorte é a patrocinadora principal da Copa Martins Neto, um campeonato de futebol de várzea na cidade de São Paulo (SP). A competição está na fase decisiva, que já começou, e vai contar com partidas até o dia 3 de novembro.

Segundo o regulamento, o torneio é feito inicialmente por zonas da capital paulista e os campeões de cada zona vão jogar entre si para definir o campeão geral. O vencedor de cada zona receberá R$ 30 mil, o ganhador geral levará uma premiação de R$ 110 mil e o vice ficará com R$ 50 mil.

As disputados por zona são entre:

Ipanema x R100 – Zona Oeste

Lagoinha x Flamengo VL Maria – Zona Norte

Brothers x Millianos – Zona Sul

Batti Fácil x CT Tiradentes- Zona Leste.

Todas as partidas da fase final competição serão disputadas no Estádio Conde Rodolfo Crespi, campo da Juventus da Mooca.

De acordo com a organização, a Copa Martins Neto é uma oportunidade para as comunidades de São Paulo celebrarem a união entre elas através do futebol, além da revelação de talentos para o esporte. O principal objetivo é usar o futebol amador como um instrumento de transformação social.

