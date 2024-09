Conselho de administração da BIG Brazil-Caesar’s Sportsbook tem três membros definidos

Ex-prefeita de Las Vegas, Jan Jones Blackhurst, será uma das integrantes da Biz Brazil.

A BIG Brazil, licenciada para operar apostas esportivas e jogos online no Rio de Janeiro, anunciou três membros para o Conselho de Administração da marca Caesars Sportsbook. Esses nomes foram escolhidos para impulsionar a entrada no mercado brasileiro, com operações previstas para começar em breve, apoiadas por profissionais experientes do cenário empresarial.

Conforme noticiado pelo site BNLData, um dos nomes definidos é de Jan Jones Blackhurst, ex-prefeita de Las Vegas na década de 90. Jan Jones foi vice-presidente executiva da Caesars Entertainment e integrou conselhos de diversas organizações, incluindo o Las Vegas Convention and Visitors Authority e o Las Vegas Stadium Authority. Atualmente, é CEO residente do International Gaming Institute da Universidade de Nevada, Las Vegas.

“Estou extremamente empolgada em fazer parte da BIG Brazil, que irá trazer ao mercado responsabilidade social e uma plataforma com segurança tecnológica para o Brazil. Eles vão garantir liderança e responsabilidade para a arena de jogos”, comentou Jan Jones Blackhurst.

Outro nome escolhido é Paulo Morais, CEO da PG&MP e sócio-fundador da Espaçolaser, com formação em Direito pela USP e pós-graduação pela Universidade Clássica de Lisboa, integrará o Conselho de Administração da plataforma de apostas. Ele foi convidado por André Feldman, CEO da BIG Brazil, por sua experiência em compliance e governança.

Mauricio Frizzarin, CEO e fundador da QYON Tecnologia, foi convidado para o setor de tecnologia do Conselho. Com formação em engenharia de software, pós-graduação em Harvard e especialização em Inteligência Artificial em Berkeley, ele fundou a Folhamatic, uma empresa líder de mercado no Brasil, vendida em 2014 em um dos maiores negócios do setor de software no país.

André Feldman, presidente da BIG Brazil, destacou a relevância na seleção dos três primeiros conselheiros da marca.

“Nosso compromisso com a qualidade está muito além da marca, tecnologia e qualidade dos produtos nosso compromisso é também social, moral e ético. Trazendo profissionais experientes e renomados em suas áreas de atuação para o nosso conselho, poderíamos garantir nosso compromisso social, e manter os mais elevados parâmetros para o setor de jogos no Brasil”, pontuou. “Ter a honra e o privilégio de convidar a Jan Jones Blackhurst para contribuir com o mercado de jogos no Brazil como conselheira da marca no país, nos deixou tão honrados e orgulhosos quanto ficamos ao sermos escolhidos pela maior operadora de jogos do mundo para sermos seus parceiros no Brasil”, comemorou.

