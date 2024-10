A Sportingtech emprega os serviços de cibersegurança da Continent 8 para monitoramento contínuo e resposta rápida a ameaças.

Comunicado de imprensa.- A Sportingtech, provedora de soluções de apostas e jogos, ampliou sua parceria com a Continent 8 Technologies para proteger sua plataforma com serviços avançados de cibersegurança. Como parceira de longa data, a Sportingtech já utiliza as soluções em nuvem da Continent 8 para garantir conectividade, disponibilidade e tempo de atividade de alto desempenho em suas plataformas de apostas e jogos.

Assim, por meio dessa colaboração aprimorada, a Sportingtech terá acesso a toda a gama de serviços da Continent 8, incluindo soluções líderes em cibersegurança. Com o suporte da Continent 8 e sua divisão especializada em cibersegurança, a C8 Secure, a Sportingtech integrará os serviços do Centro de Operações de Segurança Gerenciado (MSOC) e de Gerenciamento de Informação e Eventos de Segurança (SIEM) da Continent 8.

Veja também: Como a nova parceria entre Sportingtech e 23:59 revolucionará a personalização de eventos

De acordo com a emrpesa, essa solução totalmente gerenciada oferece monitoramento contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana, detecção avançada de ameaças para identificar anomalias e riscos potenciais, inteligência de ameaças integrada para gestão proativa de ameaças e uma arquitetura de SIEM de ponta para análises de alto desempenho e resposta eficiente a incidentes. Com isso, toda a infraestrutura de TI da Sportingtech — incluindo endpoints, servidores, ambientes em nuvem e dispositivos de rede — será monitorada e protegida de forma abrangente.

“Estamos entusiasmados em expandir nossa parceria com a Continent 8 ao incorporar seus serviços de MSOC e SIEM em nossas operações de cibersegurança”, disse Michael Jack, Diretor de Tecnologia da Sportingtech.

“A abordagem de serviço personalizada deles se alinha perfeitamente à nossa necessidade de soluções de cibersegurança sob medida, confiáveis e responsivas. Essa parceria nos capacita a melhorar nossa postura de segurança, mantendo a flexibilidade e a atenção aos detalhes que impulsionam nosso sucesso, acrescentou.

Veja também: A Sportingtech esquenta o mercado de apostas no Brasil com o lançamento da QG Bet

Patrick Gardner, Vice-Presidente e Diretor de Segurança da Continent 8, acrescentou: “Estamos empolgados em avançar ainda mais nossa colaboração com a Sportingtech, como seu parceiro de infraestrutura e cibersegurança. Há mais de 25 anos, temos alimentado e protegido o mercado de iGaming e apostas esportivas online, e nossos serviços de MSOC e SIEM fornecerão a estrutura necessária para prevenção, detecção e resposta a ameaças, garantindo a proteção das extensas operações de jogos da Sportingtech.”