Como a nova parceria entre Sportingtech e 23:59 revolucionará a personalização de eventos

Comunicado de imprensa.- Em mais um movimento de expansão de seus serviços, a Sportingtech, provedora de plataformas para apostas e iGaming, anunciou uma nova parceria com o software de eventos 23:59. O novo recurso permite que as operadoras personalizem suas ofertas com os principais eventos do mundo, sem gastar tempo com longas pesquisas.

De acordo com a empresa, o 23:59, com sua consolidação de eventos esportivos globais e feriados, simplifica o planejamento de campanhas bem-sucedidas alinhadas a esses eventos. O sistema é projetado para integração fácil, enviando alertas que sugerem o melhor momento para lançar campanhas e informando sobre datas relevantes de acordo com a época do ano, tornando o processo mais prático para as operadoras.

Segundo a Sportingtech, essa parceria reforça o compromisso da organização em oferecer ferramentas eficientes para que as operadoras desenvolvam campanhas localizadas e alcancem clientes em todo o mundo, com foco especial no Brasil. O país é um mercado em crescimento, onde a receita total deve apresentar uma taxa de crescimento anual (CAGR 2022-2027) de 9,11%, resultando em um volume de mercado projetado de US$ 40,57 milhões até 2027, de acordo com o Statista.

Robert Nevill, gerente comercial sênior da Sportingtech, afirmou: “Acreditamos que a nova ferramenta ajudará nossos clientes a encontrar oportunidades personalizadas para melhorar suas atividades de marketing e promoção”.

“Quando falamos sobre o Brasil, os esportes ao vivo se tornaram um aspecto fundamental do setor de entretenimento. Dada a forte paixão dos brasileiros pelo futebol, muitas empresas estão competindo por um pedaço desse mercado, e estar atento a futuros eventos e feriados pode fornecer uma vantagem significativa na criação de campanhas mais eficazes”, acrescentou.

“Agora, as operadoras podem aproveitar grandes oportunidades no Brasil por meio de nosso mais novo recurso e dos desenvolvimentos em que estamos trabalhando”, destacou Robert.

Elad Beni, cofundador do 23:59, declarou: “Estamos muito felizes com essa parceria incrível; conhecendo o produto e a equipe da Sportingtech, temos absoluta certeza de que o 23:59 terá um grande impacto na forma como o planejamento de CRM é gerenciado pelos clientes da Sportingtech”.

“O mercado brasileiro está em plena ascensão, e temos certeza de que os clientes atuais e futuros no Brasil, se beneficiarão ao dar um passo à frente na maneira como abordam seus jogadores com um planejamento de primeira linha”, destacou.