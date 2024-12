Como a parceria entre Legitimuz e PixBet visa fortalecer a segurança e integridade no setor de apostas online

Parceria permitirá à PixBet integrar as soluções de KYC Onboarding, geolocalização e monitoramento de transações financeiras da Legitimuz.

A Legitimuz e a PixBet divulgaram uma parceria estratégica voltada para o mercado brasileiro. De acordo com a Legitimuz, a colaboração fortalece o compromisso das empresas com a segurança, transparência e integridade do setor de apostas online.

Segundo publicação do SBC Noticias, as empresas têm como objetivo promover o compliance regulatório, assegurando a proteção dos usuários, a integridade esportiva e o jogo responsável, além de elevar os padrões de proteção no mercado de apostas e jogos online.

A parceria permitirá à PixBet integrar as soluções de KYC Onboarding, geolocalização e monitoramento de transações financeiras da Legitimuz. Isso possibilitará a verificação da autenticidade dos usuários por meio de biometria e validação de documentos, além de proteger a plataforma contra atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e o uso de VPNs para manipulação de localização.

“Nossa parceria com a PixBet é mais um compromisso da Legitimuz em oferecer as soluções mais avançadas de verificação de identidade e de assegurar total conformidade com as exigências da legislação e integridade aos nossos parceiros”, disse Kayky Janiszewski, CEO da Legitimuz.