Como a casa de apostas GingaBet se tornou patrocinadora máster do Vila Nova

Casa de apostas fechou acordo de patrocínio máster com o clube goiano por um ano.

Goiás.- O Vila Nova Futebol Clube anunciou a GingaBet como sua nova patrocinadora master, firmando o maior acordo de patrocínio da história do clube. A parceria com a casa de apostas online terá o prazo de um ano. Os valores do contrato não foram imformados.

A GingaBet terá destaque no uniforme do Vila Nova e em placas no CT Vila do Tigre e no Estádio OBA, além de ativações comerciais, marketing e ações para os torcedores.

“Estamos extremamente felizes com a chegada deste novo patrocinador master, que representa o maior investimento de um patrocínio em nosso clube. Ter a GingaBet no Vila é um marco que não só reforça a nossa posição de ascensão no cenário nacional, mas também fortalece as nossas estratégias para nosso crescimento, permitindo que continuemos a investir em nosso presente e futuro’, explica o diretor de marketing do Vila Nova, Murilo Reis.

“A parceria é um grande passo para a nossa história e é importante ressaltar o fato de ser uma marca regulamentada para atuar no mercado brasileiro”, acrescentou o diretor.

Na lista de plataformas licenciadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) para atuar no mercado brasileiro, a GingaBet é integrante do grupo Inplaysoft, acumulando mais de 20 anos de experiência em tecnologia e oferece apostas em e-sports e modalidades como futebol, tênis, basquete e vôlei, incluindo opções ao vivo.

“Contribuir para o desenvolvimento de um clube com tamanha tradição, como é o Vila Nova, é motivo de orgulho para nós. A GingaBet está extremamente alegre pela realização deste acordo e temos a certeza de que será extremamente positivo para os envolvidos. Agradecemos ao clube pela confiança e estamos motivados, felizes e animados. Vamos juntos trilhar um caminho de conquistas”, afirma André Baldavira, head de marketing da GingaBet.

O acordo foi entre GingaBet e Vila Nova foi intermediado pela Wolff Sports, agência de marketing desportivo que já negociou mais de R$ 800 milhões em contratos e assegurou patrocínios para 108 clubes no Brasil e no exterior.