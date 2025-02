Conheça a GingaBet, a nova patrocinadora máster da Ponte Preta

A operadora de apostas esportivas assinou um contrato de um ano com a Macaca.

São Paulo.- A Ponte Preta é um dos clubes mais antigos do futebol brasileiro, o clube vai completar 125 anos de fundação em agosto. A equipe da cidade de Campinas (SP) anunciou uma nova patrocinadora máster na semana passada. A operadora de apostas esportivas GingaBet vai estampar a tradicional camisa da Macaca por uma temporada.

A GingaBet é uma das casa de apostas que recebeu a licença do Ministério da Fazenda para operar jogos online no Brasil. A empresa, além de ter a marca exposta no uniforme do time, ainda deverá expor a logomarca em backdrops, placas no centro de treinamento e placas no Estádio Moisés Lucarelli, além de promover ativações nas redes sociais e ainda realizar ações com os torcedores nos dias de jogos da equipe do interior de São Paulo.

“Contribuir para o desenvolvimento de um clube tão tradicional como a Ponte Preta é motivo de orgulho para nós. Estamos extremamente alegres pela realização deste acordo e temos a certeza de que será bastante positivo para todos os envolvidos. Agradecemos ao clube pela confiança e estamos confiantes de que trilharemos juntos um caminho de conquistas”, afirmou o head de marketing da GingaBet, André Baldavira.

O presidente da Ponte Preta, Marco Antonio Eberlin, também comentou sobre a parceria. “Com mais esta parceria, aumentamos nossa arrecadação em patrocínios, o que coloca nosso clube em uma posição de estar sempre buscando novos patamares. Para nós da Ponte Preta, é uma honra muito grande ter a Ginga como parceira”, disse.

A assinatura do contrato foi intermediada pela agência de marketing esportivo Wolff Sports. O sócio-diretor da agência, Fábio Wolff, também falou sobre o acordo entre a Macaca e a casa de apostas. “Temos um longo histórico de patrocínios com a Ponte Preta, foram mais de 30 acordos, entre eles um patrocinador master em 2007. Após 18 anos é um prazer enorme realizarmos um novo acordo de patrocínio master. Agradecemos a GingaBet pela confiança no nosso trabalho, vamos com tudo”, afirmou.

A temporada de 2025 da Ponte Preta está recheada de competições, incluindo o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série C.

Veja também: Saiba quais são as bets licenciadas para operar apostas online no Brasil