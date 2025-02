Novo parceiro do Papão: Paysandu assina contrato de patrocínio com a GingaBet

Este acordo é um dos maiores patrocínios do tipo máster da história do clube paraense.

Pará.- O Paysandu Sport Club anunciou a operadora de apostas esportivas e cassino online GingaBet como a nova patrocinadora máster do time paraense. A estreia da marca no uniforme bicolor foi no domingo (23), durante o clássico contra o rival Remo, pelo campeonato estadual. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

A parceria entre GingaBet e o Paysandu é uma das maiores da história do clube. A logomarca da empresa vai ser estampada nas camisas de jogo, aquecimento, treino e viagem do time masculino, além de ser exibida em placas fixadas no centro de treinamento e backdrop de entrevistas. A operadora de iGaming ainda vai produzir conteúdos para as redes sociais.

Além da exibição da marca de apostas esportivas em produtos do time, o acordo prevê ainda os namings rights da PapãoTV, canal do YouTube oficial que mostra os bastidores da equipe de futebol.

Neste mês a empresa de apostas também foi anunciada como a patrocinadora máster de outro tradicional clube do futebol brasileiro, a Ponte Preta.

“Contribuir para o desenvolvimento de um clube com tamanha tradição, como é o Paysandu, é motivo de orgulho para nós. A GingaBet está extremamente alegre pela realização deste acordo e temos a certeza de que será extremamente benéfico para todos os envolvidos. Agradecemos ao clube pela confiança e estamos confiantes de que juntos, vamos trilhar um caminho de conquistas”, afirmou André Baldavira, head de marketing da GingaBet.

O acordo entre as partes foi intermediado pela agência de marketing esportivo Wolff Sports. “Estamos muito felizes em realizar mais um negócio com o Paysandu, nessa oportunidade, um dos maiores patrocínios da história do clube. Agradecemos a GingaBet pela confiança. Vamos com tudo”, comentou Fábio Wolff, sócio diretor da Wolff Sports & Marketing.

