“Chegou a hora de separarmos o joio do trigo”: Casa de Apostas destaca participação no SBC Rio após receber licença para operar no Brasil

Plataforma quer aproveitar momento para estreitar laços com público, discutir os novos passos do mercado e ampliar seus avanços.

Após receber a licença definitiva para operar no Brasil, a Casa de Apostas marcará presença no SBC Summit Rio 2025. Com um estande no evento, a plataforma celebra a oportunidade de expor sua marca pela primeira vez depois de entrar para a lista de bets legais do país.

“Trata-se de um momento especial no cenário nacional porque chegou a hora de separarmos o joio do trigo. Estarmos aqui, operando com a licença definitiva e mostrando para o público a nossa responsabilidade no mercado, torna as coisas ainda mais especiais”, afirmou Hans Schleier, COO da Casa de Apostas.

O executivo também destacou a importância do combate à ilegalidade e da promoção do Jogo Responsável.

“É preciso ser combativo contra a ilegalidade e desenvolver ferramentas para propagar o Jogo Responsável. Nada melhor do que uma feira para discutirmos as boas práticas e falarmos sobre os avanços do mercado”.

Além de sua estreia no evento com a nova licença, a Casa de Apostas traz novidades. Uma delas é a chegada de Livia Trois, ex-CEO da Betmais, que assume o cargo de Chief Innovation Officer (CIO). Sua missão será aprimorar processos, automatizar operações e impulsionar o crescimento da plataforma.

Em parceria com a EBAC, a empresa também apresentará uma iniciativa voltada ao Jogo Responsável, permitindo que os visitantes realizem uma autoavaliação para medir seu nível de compulsividade.

A expectativa é de grande movimentação na feira, como destacou Anderson Nunes, head de Negócios da Casa de Apostas.

“A expectativa é que 15 mil pessoas passem por aqui durante os três dias de feira, uma oportunidade única de melhorarmos o networking e entendermos os avanços do nosso mercado, que promete movimentar até 2029 cerca de 4,03 bilhões de dólares (cerca de R$ 23,3 bilhões)”.

A Casa de Apostas opera no Brasil desde 2019 e foi a primeira do setor a patrocinar um clube de futebol nacional. Além disso, firmou contratos de naming rights com a Arena Fonte Nova, por quatro temporadas, e com a Arena das Dunas, por cinco anos.