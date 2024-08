Caf promove Gambling Roundtable em Recife para debater a regulamentação brasileira

Essa é a primeira vez que a Caf promove um evento do tipo no Nordeste. (Imagem: Reprodução/LinkedIn)

Encontro será na quinta-feira (29), Cais Rooftop Lounge.

Pernambuco.- A Caf, empresa brasileira de soluções em identificação e proteção de usuários, vai promover mais uma edição da Gambling Roundtable, um evento que reúne representantes da indústria de jogos de azar. A mesa redonda será realizada pela primeira vez na região Nordeste. O encontro será na quinta-feira (29), às 19h, no Cais Rooftop Lounge, em Recife (PE).

O painel desta edição tem como tema: “Transformando exigências regulatórias em práticas eficazes“. Foram convidados como palestrantes, Rafael Storch, key account sales executive da Caf, Leonardo Chaves, country manager Brasil da OKTO, e Ruy Conolly, CTO do Esportes da Sorte.

“Vamos explorar como as novas exigências da regulamentação de gambling no Brasil podem ser aplicadas e solucionadas na prática, transformando desafios em oportunidades”, explicou o country manager Brasil da OKTO, empresa que é patrocinadora do evento.

O espaço do encontro tem lugares limitados, mas é possível tentar um vaga pela Internet. Essa é uma oportunidade para conhecer as novidades da indústria de iGaming, trocar experiências e ampliar o networking.

