BGaming entra em Portugal com a Solverde.pt.

Solverde.pt conta com mais de 3 mil títulos em seu casino online (Imagem: Divulgação)

Os jogadores do casino Solverde terão acesso ao portfólio de jogos da desenvolvedora.

Comunicado de imprensa.- A popular fornecedora de conteúdo iGaming, BGaming, estreou no mercado português em parceria com a Solverde.pt, o maior casino online de Portugal.

O acordo marca um novo capítulo para a BGaming ao ingressar nesse mercado em expansão, disponibilizando todo o seu portfólio de jogos aos jogadores portugueses através do casino online Solverde.pt. Lançamentos populares como Bonanza Billion, Wild Cash e Aloha King Elvis já estão proporcionando experiências de jogo diversificadas e envolventes para os jogadores da Solverde.pt.

O Grupo Solverde é um nome consolidado em Portugal, com mais de 50 anos de experiência na oferta de casinos, hotéis e instalações de lazer de alto nível em todo o país. A Solverde.pt foi lançada em 2017 e atualmente oferece mais de 3.000 títulos, incluindo slots, jogos de crash, roleta e blackjack, de alguns dos provedores mais renomados do mundo.

Este acordo significativo demonstra a crescente reputação da BGaming na Europa, onde a empresa já entrou em mercados como Suíça, Bulgária, Lituânia, Armênia e Eslováquia este ano.

Olga Levshina, CCO da BGaming, afirmou: “Estamos extremamente entusiasmados em expandir nossa presença em Portugal com um parceiro confiável como a Solverde.pt. Esta colaboração nos permite trazer nossos jogos inovadores para um novo público, encantando os jogadores portugueses com recursos em constante evolução e novos conceitos”, destacou.

“A forte reputação da Solverde.pt e o profundo conhecimento do mercado local fazem dela o parceiro ideal para o nosso crescimento nesta região”, acrescentou.

Sérgio Pascoal, Head de P&D da Solverde.pt, declarou: “Estamos muito satisfeitos por sermos os primeiros a fazer parceria com a BGaming e trazer seu amplo portfólio com exclusividade para a Solverde.pt. Como um dos principais casinos online de Portugal, é essencial oferecer aos nossos jogadores as experiências de jogo mais envolventes e diversificadas”.

“Os renomados títulos da BGaming complementam perfeitamente nossa missão de proporcionar entretenimento de ponta, e estamos ansiosos para crescer juntos no mercado português”, concluiu.