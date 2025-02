Certificação Completa: BGaming garante aprovação para o Brasil

A BGaming agora está autorizada a operar com operadores licenciados no Brasil. (Imagem: Divulgação)

Provedor de conteúdo em rápido crescimento amplia sua presença na América Latina ao certificar seus jogos no Brasil.

Comunicado de imprensa.- O provedor de conteúdo de iGaming BGaming anunciou que recebeu a certificação completa e está pronto para entrar no mercado brasileiro.

O sistema técnico de software de jogos e o portfólio da BGaming receberam a aprovação do Gaming Associates Labs (GA Lab) e da Gaming Laboratories International (GLI), certificando que seus produtos estão totalmente compatíveis e qualificados para o mercado brasileiro. A GLI é um dos órgãos de testes mais rigorosos da indústria, garantindo que os provedores atendam totalmente aos padrões do setor antes de entrarem em um novo mercado.

Com esses certificados, a BGaming agora está habilitada a trabalhar com operadores licenciados no Brasil. Jogadores brasileiros terão a oportunidade de explorar pela primeira vez o portfólio inovador da BGaming, incluindo títulos criativos como Snoop Dogg Dollars, Panda Luck e Aztec Clusters.

Essa entrada no Brasil marca um momento crucial na estratégia de expansão global da BGaming, especialmente porque a empresa tem focado no crescente mercado latino-americano. Recentemente, a empresa obteve certificação para atuar no Peru e na Colômbia no final de 2024, reforçando ainda mais seu compromisso com o crescimento na região.

Antonina Ivanova, Head de Legal & Compliance da BGaming, comentou: “O Brasil é um dos mercados de iGaming mais dinâmicos do mundo atualmente. Receber essa aprovação é um grande marco para a BGaming e uma prova do trabalho árduo e dedicação de toda a nossa equipe.”

“A América Latina desempenha um papel fundamental em nossa estratégia de expansão global, e garantir essa certificação é uma forte declaração da intenção da empresa de conquistar o mercado em 2025. Estamos comprometidos em levar nossos produtos ao maior número possível de jogadores, e mal podemos esperar para começar a trabalhar no Brasil”, acrescentou.

