BetFolia: operadora SeguroBet lança promoção em comemoração ao Carnaval

Os apostadores poderão acumular pontos para trocar por vouchers de desconto em lojas virtuais.

A empresa de apostas esportivas e cassino online SeguroBet lançou uma campanha inspirada no Carnaval, a BetFolia. Na promoção, os clientes da operadora poderão acumular pontos ao usar a plataforma, independentemente do resultado das entradas. Os pontos coletados podem ser trocados por vouchers de desconto em lojas virtuais de outros segmentos.

“Enquanto planejávamos todas as ações da SeguroBet para o Carnaval 2025, sentimos que haveria um hiato em fevereiro e, daí, surgiu a ideia da BetFolia. Nós vemos a aposta como entretenimento e nada melhor do que presentear quem se diverte conosco com ainda mais momentos de diversão”, explicou Allyson Pontes, gestor de marketing e branding da SeguroBet.

“Selecionamos as principais marcas que fazem parte do dia a dia dos nossos clientes e trouxemos vouchers de diversos valores que poderão ser trocados por descontos nelas. Independentemente do resultado, eles saem ganhando”, complementou o executivo.

Os interessados em concorrer aos descontos, devem resgatar os valores no site da BetFolia. Há opção de resgatar vouchers para empresas como Lojas Americanas, Airbnb, Buser, Havaianas, McDonald’s, Natura, Netflix, Smiles, Spotify, Uber e Zé Delivery.

A SeguroBet é uma das 14 empresas que obtiveram a permissão definitiva para operar apostas esportivas e cassino online emitida pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda.

Com o objetivo de expandir a presença nacionalmente, a companhia de iGaming tem investido em patrocínios, tanto a embaixadores da marca, a exemplo do cantor, ator e compositor Mumuzinho e do hipnotista, mágico-ilusionista e influenciador digital Pyong Lee, como também a eventos esportivos e clubes de futebol. No mês passado a SeguroBet assinou que assinou um contrato de patrocínio ao Joinville Esporte Clube, válido até dezembro de 2025.

Veja também: Nova parceria: Joinville anuncia a SeguroBet como nova patrocinadora