Atlaslive e Legitimuz unem forças para elevar KYC e verificação de jogadores para o setor de iGaming no Brasil

A Atlaslive é uma fornecedora líder de software B2B na indústria de iGaming.

Comunicado de imprensa.- A Atlaslive, fornecedora líder de software B2B na indústria global de iGaming, anunciou uma nova parceria com a Legitimuz, principal empresa de verificação de identidade e provedora de reconhecimento facial do Brasil. Esta colaboração estratégica visa agilizar os processos de KYC (know your customer, ou conheça seu cliente, em tradução livre), aumentando o registro de jogadores e garantindo conformidade de alto nível em todo o mercado brasileiro de iGaming.

Com forte presença na região Latam, a Atlaslive continua a aprimorar sua oferta para operadoras de iGaming, ajudando-as a dimensionar suas plataformas de forma eficiente, mantendo os mais altos padrões de segurança e conformidade regulatória. Ao integrar a tecnologia de ponta da Legitimuz, a Atlaslive permitirá que seus parceiros registrem até 30% mais apostadores por meio de soluções KYC mais rápidas e confiáveis.

A parceria combinará a plataforma iGaming dinâmica da Atlaslive com a experiência da Legitimuz em análise automatizada de documentos, reconhecimento facial 3D e aprovações instantâneas — tudo entregue em menos de 30 segundos. Este esforço conjunto irá melhorar a integração dos utilizadores, aprimorar a segurança dos dados e prevenir fraudes sem sacrificar as taxas de conversão.

O CEO da Atlaslive, Maxim Slobodyanuk, disse: “Esta colaboração se alinha perfeitamente com nosso compromisso de fornecer soluções escalonáveis, seguras e inovadoras para a indústria de iGaming. Com o mercado brasileiro preparado para o crescimento, é fundamental garantir processos de registro contínuos e em conformidade. Juntamente com a Legitimuz, apoiaremos as operadoras no aumento de registros, na redução de fraudes e no cumprimento das regulamentações locais, ao mesmo tempo em que melhoraremos a experiência do usuário”.

O CEO da Legitimuz, Kayky Janiszewski, comentou: “Nossa tecnologia foi projetada para aumentar as conversões, enquanto mantém o mais alto nível de segurança e conformidade. Ao nos integrar à poderosa plataforma da Atlaslive, estamos permitindo que as operadoras ampliem seus negócios

com eficiência e confiança no Brasil. Nossa solução KYC, com análise automatizada de documentos, reconhecimento facial 3D e aprovação instantânea, garante que os jogadores possam ser verificados rapidamente e com segurança, impulsionando o crescimento e a confiança no processo”.

Esta parceria solidifica ainda mais a posição da Atlaslive como um fornecedor seguro e inovador no mercado iGaming da América Latina, apoiando as operadoras na expansão de suas plataformas com credibilidade. À medida que cresce a procura por KYC confiável e rápido, esta integração permitirá aos operadores satisfazer as expectativas tanto dos reguladores como dos jogadores.