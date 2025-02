De olho no Brasil: Altenar expande atuação com abertura de escritório em São Paulo

Este é o segundo escritório aberto na América Latina pelo fornecedor de apostas esportivas.

Comunicado de imprensa.- A fornecedora de software para apostas desportivas e iGaming Altenar anunciou a abertura de um escritório em São Paulo, expandindo sua presença no Brasil. A iniciativa faz parte da estratégia da empresa de se aproximar dos mercados regulados e oferecer suporte mais eficiente aos operadores locais.

A Altenar já havia estabelecido um escritório no Uruguai no ano passado para fortalecer sua atuação na América Latina. Com a nova unidade no Brasil, a empresa espera agilizar processos como a integração de novos clientes e a emissão de faturas na moeda local.

Frederico Caputi, Gerente de Vendas da Altenar, afirmou que a abertura do escritório representa um avanço estratégico. “A abertura do escritório em São Paulo é um passo estratégico para a Altenar, pois nos permite atender melhor os nossos parceiros e otimizar as operações no dinâmico mercado brasileiro. Essa presença local não apenas aprimora nossas capacidades de suporte ao cliente, mas também aumenta significativamente nossa capacidade de resposta às necessidades do mercado e às mudanças regulatórias”.

“É um desenvolvimento empolgante que está perfeitamente alinhado com nosso compromisso com o crescimento e a excelência na América Latina”, concluiu.