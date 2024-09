Paag apresentará seus produtos durante a SBC Summit Lisboa 2024

Empresa vai apresentar novos produtos durante a feira que começa nesta terça-feira (24).

A Paag, techfin especializada em produtos para o setor betting, é uma das empresas presentes no SBC Summit Lisboa, que começa nesta terça-feira (24) e segue até a quinta-feira (26).

Com um estande no setor de afiliados, a empresa apresentará novos produtos criados para ajudar as casas de apostas a se adaptarem ao mercado regulado, incluindo o lançamento do Paag Pass.

De acordo com a techfin, a ferramenta desenvolvida em colaboração com a empresa de tecnologia BetPass, irá abranger a venda de FTDs, que correspondem ao primeiro depósito do apostador.

“Será muito proveitoso estar em um evento tão importante para o mercado como o SBC Summit. Estar em contato com as últimas novidades do setor, em âmbito mundial, e trocar experiências com demais players será algo de grande valor”, ressalta João Fraga, CEO da Paag.

Fraga participará, no último dia do evento, de um painel sobre os desafios do mercado regulamentado brasileiro, com foco na atração e retenção de novos clientes. O executivo discutirá estratégias para compreender a nova legislação e abordar as barreiras culturais, legais e tecnológicas que surgem durante esse período de transição.

O CEO da Paag também compartilhará insights sobre como as operadoras de apostas e os demais envolvidos no setor podem superar esses obstáculos, garantindo uma adaptação eficaz ao novo cenário regulatório.

“Familiaridade de pagamentos no Brasil: o caminho para uma regulamentação bem-sucedida” será o tema do painel voltado para mercado brasileiro de jogos de azar, mais especificamente a legislação para as empresas de pagamento que atuam no setor de iGaming.

SBC Summit Lisboa 2024

O SBC Summit 2024, um evento de conferência e exposição, reunirá líderes globais em apostas esportivas. Anteriormente chamado de SBC Summit Barcelona, o evento passou por uma transformação, incluindo a mudança de local para a FIL, que ampliará sua capacidade para acomodar a recente expansão.

As áreas de apostas esportivas, cassino e iGaming, pagamentos e conformidade, afiliados, marketing e mídia, e tecnologia emergente terão palcos de conferências, salas de exposição e espaços dedicados para networking.

O SBC Summit de Lisboa terá mais de 450 palestrantes e 600 expositores em uma área de 110 mil m². É esperada a visitação de mais de 25 mil profissionais da indústria de jogos de azar.