Como a GLI se tornou o primeiro laboratório de certificação a ser credenciado no Maranhão

Gaming Laboratories International poderá fazer testes e emitir certificações de jogos de azar e loterias.

Maranhão.- A Gaming Laboratories International (GLI®) foi a primeira empresa a receber acreditação no Maranhão, Brasil. Com essa acreditação, a GLI está autorizada a realizar testes e certificações para a indústria de jogos de azar e loterias, atendendo operadores de loterias e apostas de odds fixas no estado do Maranhão.

Este marco é a mais recente conquista regulatória da GLI no Brasil. A Loteria do Estado do Maranhão é a terceira jurisdição no país a credenciar laboratórios, e a GLI é a primeira a obter acreditação em todas as jurisdições.

Cassiano Pereira Junior, presidente da Maranhão Parcerias (Mapa), ressaltou a relevância da colaboração entre a Loteria Estadual do Maranhão (Lotema) e a GLI.

“A cada dia nos esforçamos para tornar a Lotema ainda melhor, proporcionando maior segurança para seus usuários. A parceria com a GLI é uma forma concreta de atingir esse objetivo, pois seus laboratórios de certificação desempenham um papel importante para a indústria de jogos e loterias, garantindo a conformidade, segurança e integridade dos produtos e sistemas utilizados pela Lotema”, explicou Cassiano.

“Somos gratos à Loteria do Estado do Maranhão por conceder à GLI o credenciamento de laboratório, tornando-se a primeira a ser autorizada no Maranhão. É extremamente gratificante ver como a Lotema se fortalece ao confiar no processo de conformidade técnica para fornecer transparência, integridade e responsabilidade a todas as partes interessadas da indústria por meio do processo de certificação”, destacou a vice-presidente da América Latina, Caribe e Espanha, Karen Sierra-Hughes.

“O credenciamento do laboratório é o primeiro passo para uma implementação bem-sucedida da certificação com base em padrões jurisdicionais e a razão pela qual nós da GLI levamos esse passo muito a sério e com grande prioridade toda vez que uma nova jurisdição se abre. Sentimo-nos responsáveis ​​por fazer parte da solução para uma implementação rápida e eficiente de regulamentações, apoiando assim o desenvolvimento da indústria local e o crescimento sustentável”, acrescentou.

A GLI tem colaborado com reguladores, loterias e partes interessadas na América Latina e Caribe há mais de 26 anos, focando em regulamentação, crescimento sustentável e combate aos jogos ilegais. No Brasil, a GLI tem trabalhado ao lado de entidades governamentais e da indústria há quase 20 anos, participando de audiências públicas e fortalecendo sua presença local nos últimos anos.