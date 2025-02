Un candidato a intendente de Montevideo propone cerrar el casino municipal

Martín Lema dijo que si llega a la Intendencia de Montevideo cerrará el Casino Parque Hotel.

Uruguay.- La situación del Casino Parque Hotel, que es administrado por la Intendencia de Montevideo, vuelve a estar bajo la lupa luego de que Martín Lema, el candidato de la Coalición Republicana para la Intendencia de Montevideo, dijera que si es electo, cerrará tanto el Casino Municipal como el canal TV Ciudad.

Respecto a su motivación para el cierre del casino, Lema dijo que en los últimos tres años reportó «pérdidas de UY$329m (USD7.4m)». «La gente no quiere que sus esfuerzos vayan a la ruleta», criticó el candidato.

Lema reconoció que hay que tener «empatía» porque «hay gente que trabaja» tanto en la sala de juegos como en el canal, y sostuvo que se reordenarán en «áreas prioritarias», aunque también aclaró que en el casino trabajan 55 funcionarios y «muchos tienen pase a retiro».

«Las veredas no están en condiciones, hay calles que están rotas, el servicio de recolección no funciona, hay que dar infraestructura para mejorar la movilidad, y vos seguís abrazado a un canal de televisión y un casino municipal. No me resulta lógico», sentenció el candidato a intendente en Montevideo por el Partido Nacional (PN), bajo el lema común de la Coalición Republicana (CR).

No es la primera vez que Lema carga sus tintas contra el casino. El pasado mes de octubre dijo: «Vamos a exigir una vez más que se cierre el Casino Municipal, no puede estar un minuto más abierto”, pidió en conferencia de prensa.

El entonces diputado también criticó al intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, por reunirse en Buenos Aires con la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento, Lema dijo: «[el intendente] tiene que pisar Uruguay y en ese momento disponer el cierre del Casino Municipal» y aseguró que el casino es un «agujero producto de la mala gestión«.

La posición de Lema despertó el rechazó de la Asociación Funcionarios Profesionales del Casino (ADEP) y la Asociación de Funcionarios Administrativos de Casinos Municipales (Afacm).

Desde ADEP reclamaron un plan de mejoras «claro y serio para los casinos municipales», que incluya ingreso de personal, la puesta en funcionamiento de las mesas de juego, la ampliación del horario de funcionamiento de la cafetería, mejoras en el estacionamiento y una serie de acciones de marketing para promocionar la sala.

Al respecto, en ese momento el intendente Zunino destacó que el Sistema Departamental de Casinos en su conjunto es superavitario, especialmente considerando los espacios arrendados y las operaciones gestionadas directamente por la Intendencia: «Todos los datos están en la rendición de cuentas, que fue aprobada por la Junta recientemente. Cuando se analiza el sistema en su totalidad, es superavitario y está respaldado por un balance validado».

Consultado sobre si debería revisarse el modelo de gestión del Parque Hotel, Zunino sostuvo: «Entendemos que no es necesario hacerlo en este momento. Siempre hay necesidades de optimización, tanto en los casinos como en otras áreas de la gestión, y es algo en lo que se puede avanzar«.