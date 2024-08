ADEP reclama un plan de mejoras para la sala del Casino Parque Hotel de Montevideo

En medio de la polémica por el pedido del cierre, funcionarios del casino municipal piden que se incorpore personal y se reabran las mesas de juego.

Uruguay.- La situación del Casino Parque Hotel, que es administrado por la Intendencia de Montevideo, sigue bajo la lupa luego de que se conociera el último balance que arrojó números en rojo y la oposición pidiera por su cierre.

En ese sentido, desde la Asociación de Funcionarios Profesionales del Casino (ADEP) reclamaron un plan de mejoras «claro y serio para los casinos municipales», que incluya ingreso de personal, la puesta en funcionamiento de las mesas de juego, la ampliación del horario de funcionamiento de la cafetería, mejoras en el estacionamiento y una serie de acciones de marketing para promocionar la sala.

El presidente de ADEP, Fernando Arrospide, dijo a Informativo Uruguay: «Nosotros venimos hace años, solicitando a la Intendencia, el ingreso de personal y la reapertura de las mesas de juego, tan necesarias para el resultado del casino y que están cerradas desde la pandemia. Ahora solo somos una sala de slots. Era algo típico del Casino Parque Hotel, el Punto y Banca con estilo francés».

Arrospide agregó que actualmente son 50 funcionarios que trabajan en el local conocido como Casa de Andalucía, y que la plantilla se viene reduciendo año a año. «Un 80 por ciento de la plantilla tiene causal jubilatoria. Ahora solo tenemos funcionarios para abrir la sala de slots. Por eso desde el inicio de esta administración es que solicitamos el ingreso de unas 50 personas para dar el servicio que se daba antes».

El dirigente sindical sostuvo: «Por un tema de prioridades el ingreso de personal se va postergando, tenemos la promesa de los jerarcas comunales, pero no se ha hecho efectiva. Esta administración municipal estableció para este año la apertura del 40 por ciento de las mesas de juego, pero aún no tenemos noticia del llamado a personal, así que vemos difícil que esa meta se cumpla».

El Casino Municipal trabaja de 12 a 2 am, mientras que los privados cierran a las 4 am. A esto se le suma el horario reducido de la cantina, y el poco marketing con que cuenta la sala, «tenemos slots nuevos, pero la gente no se ha enterado», dijo Arrospide.

Ver también: El Ministerio de Turismo de Uruguay sigue buscando atraer inversores para el Hotel Casino Carmelo

La posición de la oposición

El diputado del Partido Nacional Martín Lema, quien se perfila como futuro candidato a la Intendencia, presentó recientemente una exposición escrita ante la cámara de representantes con el objeto de pedirle a la IMM que «ponga fin a la gestión del Casino Municipal y redistribuya sus recursos en otras áreas verdaderamente prioritarias».

Lema respondió el comunicado de ADEP y Afacm en rechazo de las declaraciones del diputado. «Comparto con el sindicato que la gestión es mala, muy mala, pero la solución no es buscar una alternativa: la solución es cerrarlo, porque la prioridad de la IM, sus recursos humanos y económicos, tienen que estar orientados a los servicios, no a mantener un casino», expresó.