Panorama semanal – 14 de Marzo

Bienvenidos a la última edición de nuestro Rincón de Conversación de Fin de Semana de Focus Gaming News, una exploración concisa de los titulares más importantes de la semana que han mantenido la atención del mundo. Mientras destilamos el torbellino de eventos en un resumen claro y enfocado, cubriremos las historias clave que han moldeado la narrativa, influenciado políticas y encendido discusiones. Acompáñenos mientras tamizamos el ruido y presentamos un resumen condensado de los desarrollos críticos de la semana, manteniéndolo al tanto de lo que realmente importa en el mundo en constante evolución de hoy. Manténgase informado, manténgase inspirado y siga jugando. ¡Que tengan un maravilloso fin de semana por delante!

Fernando Saffores – Fundador y CEO de Focus Gaming News

El informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Manipulación de Juegos y Apuestas Deportivas en Brasil propone endurecer penas y regular las apuestas en eventos aislados. Se solicita la acusación judicial de Bruno Tolentino y empresarios por manipulación de resultados, mientras se exonera a Bruno Lopez. El senador Romário destaca la necesidad de educar a los atletas sobre la legislación vigente. Se proponen una enmienda constitucional y tres proyectos de ley para combatir la manipulación, incluyendo penas más severas y restricciones a las apuestas. La documentación será remitida a la Policía Federal y al Ministerio Público para continuar las investigaciones. El objetivo es castigar a los responsables y establecer una regulación más estricta para proteger la integridad del deporte y combatir la manipulación en las apuestas.

Según el informe de Playtech, en Colombia, el 87% de los jugadores apuesta al menos una vez al mes y el 67% semanalmente. Los jugadores valoran métodos de pago rápidos y confiables, seguridad, premios y bonos exclusivos al elegir una plataforma de apuestas. La confiabilidad de las plataformas es una preocupación para el 55% de los jugadores. La mayoría se sentiría más segura apostando en plataformas legales y registradas. La gestión del presupuesto es importante, con el 49% estableciendo presupuestos. El estudio revela desconfianza hacia las empresas de juegos de azar. Los colombianos piden más regulación en la publicidad de juegos de azar. Actualmente, Colombia tiene más de 8 millones de cuentas de apostadores activas. El sector del juego online está en alerta por el nuevo impuesto del 19% sobre los juegos de azar online.

La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar defiende la industria del juego de azar en Colombia, destacando su importancia como fuente de financiamiento para políticas públicas. Emitieron un comunicado pidiendo prudencia al hablar de la industria y enfatizando su compromiso con la legalidad y transparencia. La industria está regulada y vigilada, generando empleo y contribuyendo al desarrollo del país. Sin embargo, critican el nuevo impuesto al valor agregado del 19% sobre los juegos de azar online, argumentando que el gobierno calculó mal los ingresos y que la recaudación será menor de lo esperado. Advierten que la medida puede disminuir la intención de los usuarios de jugar en línea y provocar una migración a plataformas ilegales.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia admitió a Corporación Meier como tercero coadyuvante en el caso por colusión contra Dreams, Enjoy y Marina del Sol en Chile. A pesar de que las empresas investigadas rechazaron la petición, el tribunal aceptó el reclamo debido a la asignación de monopolios de larga duración en las licitaciones de casinos de juego. Las filiales del Grupo Meier han participado en procesos de licitación y han mostrado interés en los procesos futuros. La decisión aún no es definitiva y puede impugnarse. Dreams rechazó la participación de Meier, argumentando que no tienen un interés legítimo en el caso, ya que no participaron en las licitaciones investigadas. Dreams enfatizó que las ofertas económicas en las licitaciones fueron competitivas y que Meier no tiene fundamentos para alegar afectación.

La Lotería de Córdoba ha realizado la apertura de los sobres 1 y 2 en el proceso de licitación para la renovación del sistema de juego en la provincia. CET y el Casino Victoria son las empresas con mayores posibilidades de ser adjudicadas, seguidas por Boldt. Se detallan las propuestas de inversión en diferentes localidades, destacando las inversiones en Alta Gracia, Río Ceballos y Cruz del Eje. Se espera que la concesión de casinos pase a manos privadas, excepto en Villa Carlos Paz. Las impugnaciones podrían alterar el orden de mérito y la adjudicación final. Algunas salas no recibieron ofertas, lo que plantea incertidumbre sobre su futuro. La nueva concesión iniciará en 2027, dejando tiempo para definir estrategias en las salas no rentables. La presencia de CET se reducirá a salas de alta rentabilidad.

Un estudio de Playtech revela que la mayoría de los jugadores argentinos apuestan semanalmente y buscan promover el juego seguro. Argentina destaca en el mercado de apuestas online, proyectando ingresos de USD 1570m para 2025. El 64% de los jugadores locales apuesta semanalmente, con hombres liderando en frecuencia y gasto. La planificación financiera es común, con un enfoque en la estabilidad económica. La confiabilidad de las plataformas y la seguridad de los datos personales son prioridades clave. Se destaca la importancia de la educación sobre el comportamiento responsable y el uso de la tecnología para identificar riesgos. Los jugadores también buscan regulaciones más estrictas, como la verificación de edad, para garantizar un entorno seguro. Las apuestas online se ven como una fuente de diversión y posible ingreso complementario, con la mayoría gastando menos de USD 14 al mes en un mercado regulado.