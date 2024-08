El póker generala es sin duda uno de los clásicos que no pasa de moda y está presente en prácticamente todas las mesas. Estrategias, tips y reglas para entretenerse a lo grande.

La Generala es un juego de mesa en el que se usan 5 dados, y es uno de los pasatiempos que comparte su particularidad con el Póker, y de ahí deriva su composición.

Para empezar con la mano derecha, descubre en lo que sigue las reglas del póker generala.

Cómo jugar póker generala

El propósito de aprender cómo jugar póker generala está en conseguir la máxima puntuación, según un criterio de valoración prefijado para cada jugada posible, que se denomina categoría.

El número de jugadores es ilimitado, pero lo ideal es que sea entre 3 y 5. Se juega con 5 dados convencionales y 1 cubilete. Para asentar la puntuación de cada jugador, hay que armar una planilla donde figuren en las filas las 10 categorías posibles, a la vez que en las columnas se asientan los nombres de quienes juegan.

Ahora sí, las instrucciones.

Jugadas

Estas son las principales jugadas en póker generala.

Los jugadores toman su turno para arrojar los dados. Luego de cada tirada, el jugador opta por qué dado o dados recoger, y aquellos que vuelve a tirar.

Un participante puede nuevamente tirar algunos o todos hasta tres veces por turno.

En la tirada inicial, el jugador lanza los 5 dados. Luego de esta, de acuerdo con el resultado que obtiene, el jugador puede apartar los dados válidos para armar una categoría y tomar los demás y tirarlos nuevamente, o aceptar el resultado y dar por concluida la jugada.

En la segunda tirada puede volver a lanzar de 1 a 5 dados, manteniendo a los otros sobre la tabla. Tras esta, el jugador puede separar los dados más convenientes y juntarlos con los que ya poseía, y tomar los otros y tirarlos una tercera vez, o aceptar el resultado.

En la tercera y última tirada, de igual manera, puede lanzar de 1 a 5 dados, con la culminación de la jugada.

En ciertas variantes, luego de que el dado fue apartado no es posible usarlo de nuevo. En otras, en cambio, en la tercera tirada se permite volver a tirar los dados sacados.

El participante puede decidir cuándo acabar la jugada, si ya consiguió el juego que buscaba.

Si en un solo tiro se alcanzó un juego mayor, se denomina tiro servido. Y puede pasar en cualquiera de los 3 tiros de cada turno, no precisamente en el primero, siempre que se tiren los cinco.

Una Escalera, Full o Poker servidos suponen 5 puntos extra. Si un jugador realiza Generala servida, de modo automático gana.

La puntuación se logra ligada a la categoría que se establece con la combinación de los 5 dados. El jugador opta en qué clase anotar una tirada. A modo de ejemplo, no precisa establecer 3-3-3-3-3 a Generala, igual puede ir a la categoría del 3 o en Poker.

En ciertas variantes como la Generala Obligada, el jugador no puede optar por la categoría, sino que esas se realizan por orden, del 1 a la Generala.

Luego de elegida la clase esta se percibe como cerrada, o sea, el jugador no la puede volver a utilizar, de tal modo que, aunque la repita tiene que buscar otra posible categoría con la combinación que alcanzó. Así, si el participante tira 4-4-2-2-2 y antes había hecho full, puede anotar la tirada en la categoría del 4 o del 2.

El participante no se ve obligado a optar por una categoría hasta que él decida o hasta su tiro tres. Así, aunque un jugador haga en su primer tiro una mezcla, puede tomar riesgo e ir por otra clase, incluso robando los 5 dados.

Si al concluir una tirada el jugador no puede estructurar un juego conveniente en ninguna de sus categorías abiertas, debe decidir una y desestimarla, borrando la casilla que corresponde, con lo que queda cerrada y no obtiene puntos. En lo concreto, si el jugador elimina Generala y después obtiene Servida, no es una victoria instintiva.

Luego de que quien juega complete su turno y anote su puntuación, pasa los dados al participante de su izquierda y el juego sigue.

Dado que son 10 el número de categorías factibles, un juego tiene 10 rondas, o sea, 10 tiradas por jugador.

Ver también: Aprende cómo jugar Risk, el pasatiempo de la conquista del mundo más divertido

Puntuación con dados

Anotación de la puntuación de póker dados generala

Para calcular la puntuación que corresponde a las clases de dígitos hay que agregar los números iguales:

Sumatoria de los 1 alcanzados Sumatoria de los 2 alcanzados Sumatoria de los 3 alcanzados Sumatoria de los 4 alcanzados Sumatoria de los 5 alcanzados Sumatoria de los 6 alcanzados

Dados de póker

Para calcular los puntos correspondientes a las categorías de juegos mayores no se consideran los valores que señalan los dados de poker:

Escalera: 20 puntos si es armada, 25 puntos si es servida. Se arma con una secuencia de dígitos. Hay 3 probabilidades: 1.2.3.4.5, 2.3.4.5.6 y 3.4.5.6.1, al as.

Full: 30 puntos si es armado, 35 puntos si es servido. Se arma con 2 conjuntos de dados parejos, uno de 3 dados y otro de 3 dados.

Póker: 40 puntos si es armado, 45 si es servido. Se crea con 4 dados similares.

Generala: 50 puntos si se alcanzan los 5 dígitos iguales en 2 o 3 tiros. Cuando se consigue Generala servida el jugador de modo automatizado gana el juego. Si luego de conseguida la Generala se vuelve a alcanzar por segunda vez, se llama Generala Doble y el jugador se apunta un bonus.

Terminación de la Generala

El juego de póker generala culmina, si ningún jugador consigue triunfar instintivamente por Generala servida, cuando se completan las 10 vueltas de juego, de las 10 categorías.

Al acabar las diez rondas, con la cartilla terminada, se añaden los valores de cada columna y el participante que obtiene más puntos vence.

Si los dos jugadores se mantienen empatados en puntos al culminar la partida, se hace una ronda final de desempate, de forma que el jugador que alcance más puntos en esa mano última sea el que gane la partida.

Estrategias para póker generala

Existen algunas estrategias para póker generala que permiten acercarse a la victoria.

Vemos en lo que sigue las más consideradas por los especialistas en lanzar dados.

Consejos para ganar

Los dos consejos para ganar en póker generala que más se siguen.

Jugada 1: hay que sumar el total de unos que se alcanzan. Por ejemplo, si al terminar los lanzamientos quedan los siguientes dados: 1.3.1.1.5 el que juega suma 3 puntos a la combinación 1.

Jugadas de 2, 3, 4, 5 y 6: similar al 1 hay que tratar de sumar la cantidad para cada combinación. Por ejemplo, al termina del turno y quedan estos dados: 5.3.2.5.5 el que juega puede sumar 15 puntos a la combinación. Según el juego y cómo combine, igual puede añadir 3 puntos a la combinación 3, y 2 a la combinación 2.

Diferencias entre póker y generala

Una de las principales diferencias entre póker y generala es que el primero de póker de dados a 40 o 45 puntos se alcanza con 4 dados equivalentes y uno con otro dígito, y la Generala de 50 puntos se da con los 5 números semejantes.

Ver también: Cómo se juega a los dados, guía para tener éxito con la tirada