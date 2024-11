Derecho a réplica: qué dijeron los jugadores de Godoy Cruz luego de las sospechas de amaño de partidos

El domingo pasado, hinchas del equipo mendocino exhibieron banderas con mensajes en contra del plantel.

Argentina.- Tras los rumores de amaño de partidos por parte de algunos miembros del plantel de Godoy Cruz, jugadores hicieron un descargo ante las denuncias.

La semana pasada una crisis interna se desató en este club de fútbol mendocino. Medios locales mencionaron que algunos jugadores podrían haber estado involucrados en apuestas y que el directo técnico Daniel «Gato» Oldrá habría comenzado a sospechar de ciertas conductas tras ese partido. Se habló de un jugador que, supuestamente, estaría siendo apartado del plantel por actuar como intermediario en estas apuestas. A cuatro fechas de que finalice el torneo, Oldrá anunció su salida del club alegando que «con las apuestas se perdió la esencia del fútbol».

El domingo 24, tras el empate 0-0 contra Vélez en Mendoza, varios jugadores de Godoy Cruz, junto con el entrenador interino Ernesto Pedernera, se pronunciaron sobre las denuncias en su contra relacionadas con su presunta implicación en apuestas deportivas.

“Las barbaridades que se dijeron sobre mí, los mensajes y amenazas que recibí me parecieron totalmente injustas y me dolieron. Primero porque es falso y segundo porque siempre hice hasta lo imposible para jugar cada partido, para dar la cara”, señaló a los medios Federico Rasmussen, jugador del plantel.

Además de Rasmussen, también se pronunció sobre las acusaciones Pedernera ante los medios: «Lo que se dice en las redes parece que todo es verdad. Entonces, mañana me ensucian a mí o a vos, y como no tenemos tiempo para reflexionar, parece que todo es cierto. Hace cuatro o cinco días que estoy con el plantel y nunca toqué el tema porque confío plenamente en ellos. Estos jugadores van al frente con todo, se tiran de cabeza, y hoy demostraron eso».

Por su parte, el domingo, hinchas desplegaron banderas contra los jugadores con mensajes como: «Si vas a apostar, pensá en tu familia» o «Venimos por los colores, no por ustedes». Pero, luego del encuentro, los jugadores le regalaron las camisetas a los hinchas en son de paz.

La versión del vicepresidente del club

Por su parte, José Mansur, vicepresidente de Godoy Cruz, diálogo con radio Nihuil y dijo: «En realidad son versiones que surgen de las redes, lo cual me parece una barbaridad poner en cuestión la honorabilidad de los jugadores a cambio de nada«.

«Yo creo que la hidalguía de la gente de Godoy Cruz ha estado siempre presente, no cabe la menor duda y si hoy día cualquier error o cualquier nivel deportivo que pueda tener un jugador lo van a vincular a todos estos temas me parece una demencia, porque, si no, vamos a hacer todo perfecto en este deporte, cosa que va a ser imposible», prosiguió el dirigente del Tomba, desmintiendo los rumores.

Mansur agregó en declaraciones públicas: «Es muy fácil hablar y querer involucrar situaciones que complican a seres humanos y que no corresponden, es deplorable. Hoy en día, cualquiera dice cualquier cosa y ofende a cualquiera sin sentido, pero la honorabilidad del plantel es valorable a morir. Vamos a salir de este mal momento juntos» e insistió: «La calidad moral de los chicos del club es inobjetable. Yo pongo las manos en el fuego por ellos. No vamos a largar ningún comunicado ni nada, porque no hay ninguna anomalía«.