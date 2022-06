México: Lotería Nacional prevé obras para recuperar su edificio

El inmueble se encuentra en una situación crítica y tiene zonas restringidas. Se prevé una inversión de Hacienda de 45,6 millones de pesos.

México.- Lotería Nacional comenzó las gestiones para recuperar la totalidad de su edificio central. Para eso se deberán iniciar importantes trabajos de rehabilitación, preservación y reforzamiento estructural que demandarán inversiones por 45,6 millones de pesos (USD2,22m).

“El Moro” está ubicado en el centro de la Ciudad de México y actualmente su estado de conservación es malo, a pesar de que aún tiene áreas habilitadas. Mide 77 metros de alto (desde los cimientos hasta la punta) y tiene 22 mil metros cuadrados construidos sobre una superficie total de dos mil metros cuadrados.

El organismo informó que para mantener óptimas condiciones de operación, funcionamiento y seguridad será necesaria la intervención sobre elementos estructurales como columnas, vigas y nodos entre otros, en una superficie construida de casi 340 metros cuadrados.

La evaluación estructural realizada por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional (IPN) arrojó que el edificio sobrepasó los estados límite de servicio y de falla permitidos bajo el marco normativo del reglamento de construcciones de la Ciudad de México.

Por este motivo, el informe detalla que “se encuentra en una situación inadecuada para su óptima operación”.

Mientras no se cumplan los requisitos mínimos de seguridad estructural, el edificio no podrá recuperar los 11 pisos que actualmente están inhabilitados (del 8° al 18°). Y de no realizarse el proyecto de reforzamiento estructural el inmueble sufrirá mayores deterioros que obligarán a su cierre completo.

El desembolso de Hacienda está previsto entre este año y el próximo. Puntualmente será para reforzar y arreglar el sótano 1, la sala de sorteos, los 18 pisos del edificio, la azotea y escaleras.

Dada su importancia patrimonial, el proyecto también busca rehabilitar y preservar el estilo arquitectónico art déco del edificio, tanto en interiores como en su fachada.

La compañía Bufete e Inmobiliaria H&M será la encargada de la obra y deberá gestionar los permisos ante diversas autoridades, entre ellas el Instituto Nacional de Bellas Artes, por tratarse de un edificio con valor artístico y cultural.