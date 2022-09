Los ingresos del segundo trimestre de Nueva Codere reflejan un crecimiento del 8,2%

La compañía ingresó €317,7m en el segundo trimestre, un incremento del 8,2 por ciento con respecto al trimestre anterior.

España.- Nueva Codere, multinacional referente en el sector del juego privado, anunció ayer sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2022. La compañía obtuvo en ese período ingresos de €317,7m, que reflejan un crecimiento del 8,2 por ciento en comparación al trimestre anterior.

A su vez, los números muestran una recuperación durante el trimestre del 91 por ciento de los ingresos previos a la pandemia. Se mantiene así la tendencia alcista y el grupo espera alcanzar niveles de 2019 antes de fin de año.

Según explican desde la empresa, esta mejora de los ingresos fue impulsada en el negocio físico por un sólido desempeño liderado por Argentina. Por otro lado, la unidad mexicana se vio afectada por la lenta recuperación macro de ese mercado, así como por mayores restricciones al tabaco y a promociones comerciales; mientras que, en España, los resultados de las competiciones deportivas redujeron el porcentaje de retención de las apuestas, además de una menor cantidad de eventos deportivos al final del trimestre.

A su vez, la facturación del negocio online creció un 36 por ciento respecto al segundo trimestre del año anterior, potenciada por México y la buena evolución de España.

En relación al EBITDA ajustado, Nueva Codere informó que se registró €47,8m, ligeramente por debajo del anterior trimestre (-1,9 por ciento), pero €29,7m más que en el mismo periodo de 2021. Esto se debe al firme crecimiento de Argentina durante este periodo y a una menor contribución de México y España, consecuencia en gran parte de lo mencionado en el párrafo anterior, así como a un incremento de los costos energéticos.

Brief de cada mercado

La compañía detalló la situación de los principales mercados en el segundo trimestre:

México alcanzó ingresos de €55,4m en el segundo trimestre del 2022, lo que representa un 34 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

alcanzó ingresos de €55,4m en el segundo trimestre del 2022, lo que representa un 34 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Argentina obtuvo ingresos de €85,9m, que afianzan el crecimiento sostenido de la facturación y el incremento del gasto por visita mes a mes.

obtuvo ingresos de €85,9m, que afianzan el crecimiento sostenido de la facturación y el incremento del gasto por visita mes a mes. España muestra una desaceleración en la recuperación de ingresos en el trimestre debido principalmente a inferiores resultados en el negocio de apuestas deportivas en mayo. Por su parte, los ingresos por máquinas se mantienen estables, mientras que la recuperación del bingo fue levemente inferior a la del trimestre anterior. A pesar de ello, el rendimiento de España en este trimestre fue del 88 por ciento respecto al mismo periodo previo a la pandemia.

muestra una desaceleración en la recuperación de ingresos en el trimestre debido principalmente a inferiores resultados en el negocio de apuestas deportivas en mayo. Por su parte, los ingresos por máquinas se mantienen estables, mientras que la recuperación del bingo fue levemente inferior a la del trimestre anterior. A pesar de ello, el rendimiento de España en este trimestre fue del 88 por ciento respecto al mismo periodo previo a la pandemia. Italia experimenta una constante recuperación de los ingresos desde la reapertura de las salas, con un aumento de los ingresos del 1,2 por ciento frente al primer trimestre de 2022. El EBITDA ajustado creció respecto al trimestre anterior un 10,7 por ciento debido principalmente a la estrategia de contención de costes implementada en el país.

experimenta una constante recuperación de los ingresos desde la reapertura de las salas, con un aumento de los ingresos del 1,2 por ciento frente al primer trimestre de 2022. El EBITDA ajustado creció respecto al trimestre anterior un 10,7 por ciento debido principalmente a la estrategia de contención de costes implementada en el país. El negocio online , cuyos resultados se presentan de forma independiente y pueden ser consultados en codereonline.com, obtuvo €27,4m de ingresos en el segundo trimestre. Esto supone un crecimiento interanual del 36 por ciento, impulsado por México y una evolución favorable de España.

, cuyos resultados se presentan de forma independiente y pueden ser consultados en codereonline.com, obtuvo €27,4m de ingresos en el segundo trimestre. Esto supone un crecimiento interanual del 36 por ciento, impulsado por México y una evolución favorable de España. En términos del mercado físico, a 30 de junio de 2022, Codere contaba con 44.223 máquinas, 140 salas de juego, 1.065 salones recreativos, 176 locales de apuestas deportivas y 8.226 bares.

La reestructuración de Codere

Luego de postergar en varias oportunidades la fecha para la finalización de su reestructuración, en noviembre pasado, Codere completó el proceso de reestructuración financiera.

El proceso había iniciado en abril de 2021, cuando la compañía alcanzó un acuerdo con sus acreedores por el cual estos inyectaban €225m en el grupo, y capitalizaban más de €350m de deuda, correspondiente a los bonos senior entonces existentes. Esto a la vez que se acordaba una extensión de los vencimientos de deuda a septiembre de 2026 y noviembre de 2027.

La reestructuración de Grupo Codere implicó una reorganización societaria, mediante la creación de cuatro entidades en Luxemburgo, denominadas: Codere New Topco, Codere New Midco, Codere New Holdco, y Codere Luxembourg 3. Desde entonces, esta estructura matriz quedó enrolada bajo el nombre “Nueva Codere”, mientras que la sociedad Codere en liquidación quedó consignada como “Antigua Codere”.

Y así, luego del nombramiento de Christopher Bell como presidente no ejecutivo de Nueva Codere, el grupo anunció en febrero que le dio forma a su Consejo de Administración. El mismo quedó compuesto por ocho personas.