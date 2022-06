Codere se ubica entre las 100 empresas más valiosas de España

Nueva Codere ascendió al puesto 61 entre las 100 marcas más fuertes del ranking “Brand Finance España 2022”.

España.- La multinacional referente en el sector del juego, Nueva Codere, continúa reforzando su marca y luego del proceso de reestructuración, logró colocarse en el puesto 61 entre las 100 marcas más valiosas y fuertes del ranking “Brand Finance España 2022”, mejorando su clasificación del año pasado.

Alberto Telías, chief marketing officer de Codere Online, dijo sobre el reciente logro: “Este ranking es un fantástico termómetro para medir los avances de la compañía en relación a la marca, especialmente impulsados por nuestra oferta omnicanal, la innovación en productos y servicios, nuestros patrocinios deportivos y nuestro compromiso con el juego responsable”.

Nueva Codere exhibió una buena performance de su negocio durante el primer trimestre de 2022. El operador internacional de juegos de azar reportó ingresos por €293,7m.

De acuerdo a lo comunicado, estos números dan cuenta de una tendencia alcista respecto del trimestre anterior. A su vez, suponen una recuperación del 92 por ciento respecto del mismo período del año anterior, y del 83 por ciento de la facturación del grupo previa a la pandemia.

Según la compañía, el crecimiento fue empujado, fundamentalmente, por una tríada de factores: el levantamiento de las restricciones frente al coronavirus; los planes de recuperación implementados; y el desempeño del negocio presencial, especialmente en Argentina, en México y en España.

En su comunicado de prensa oficial, sostienen que trabajan constantemente para mejorar su oferta de entretenimiento al impulsar tanto su actividad online como retail. Esto abre las puertas para ampliar su oferta digital en los mercados donde está presente de forma retail, en donde puede desarrollar “el mejor entretenimiento omnicanal para el cliente”.

También aseguran que se esfuerzan por “mejorar su competitividad, ampliar su portfolio y llegar a nuevos clientes” y esto lo consiguen gracias a sus alianzas con los principales equipos de fútbol de los mercados en los que opera, además de la optimización de su plataforma y el desarrollo de producto, sport, slots y mesas; con orientación local.

La reestructuración de Codere

Luego de postergar en varias oportunidades la fecha para la finalización de su reestructuración, en noviembre pasado, Codere completó el proceso de reestructuración financiera.

El proceso había iniciado en abril de 2021, cuando la compañía alcanzó un acuerdo con sus acreedores por el cual estos inyectaban €225m en el grupo, y capitalizaban más de €350m de deuda, correspondiente a los bonos senior entonces existentes. Esto a la vez que se acordaba una extensión de los vencimientos de deuda a septiembre de 2026 y noviembre de 2027.

La reestructuración de Grupo Codere implicó una reorganización societaria, mediante la creación de cuatro entidades en Luxemburgo, denominadas: Codere New Topco, Codere New Midco, Codere New Holdco, y Codere Luxembourg 3. Desde entonces, esta estructura matriz quedó enrolada bajo el nombre “Nueva Codere”, mientras que la sociedad Codere en liquidación quedó consignada como “Antigua Codere”.

Y así, luego del nombramiento de Christopher Bell como presidente no ejecutivo de Nueva Codere, el grupo anunció en febrero que le dio forma a su Consejo de Administración. El mismo quedó compuesto por ocho personas.