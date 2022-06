Codere Online presentó su primera campaña en Buenos Aires

En la previa del Mundial de Fútbol de Qatar, el operador impulsa su oferta de juego de apuestas deportivas y casinos online mediante un set de spots publicitarios.

Argentina.- Casi un semestre después de haber comenzado su operación en la Argentina, Codere Online echó a rodar su primera campaña publicitaria en la Ciudad de Buenos Aires. El operador en el sector del juego online, con presencia en Latinoamérica y en España, lanzó la campaña “La próxima gran jugada es la tuya”, a fin de impulsar su oferta de juego de apuestas deportivas y casinos online.

Desarrollada por la agencia Italia, la campaña está conformada por seis spots relacionados con estos juegos de azar. De acuerdo con la compañía, los mismos serán difundidos tanto en televisión como en las redes sociales, desde ahora y a lo largo de todo el año.

Los anuncios recrean distintas situaciones cotidianas, en una parada de colectivo, en el bar con amigos o en la sala de espera del dentista. En todas ellas, el jugador comparte su emoción por el juego, que se convierte en una experiencia única. Asimismo, los cortos destacan la facilidad de acceso a la oferta de Codere Online, disponible desde cualquier lugar dentro del territorio porteño.

Performance en América Latina

Codere Online inició sus actividades en la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, el pasado 9 de diciembre. La operación se sumó a la ya vigente en España, Italia, México, Colombia y Panamá.

La compañía marca su posición, a partir de alianzas estratégicas con diferentes equipos de fútbol de la región. Tal es el caso del patrocinio del Real Madrid C.F. para Latinoamérica, del auspicio del Club Atlético River Plate, en Argentina; o de la alianza con el Club de Futbol Monterrey – Rayados.

Alberto Telias, Chief Marketing Officer de Codere Online, señaló: “Con el lanzamiento de esta campaña, continuamos reforzando la marca Codere en la región y desarrollando contenidos, experiencias y productos, que de la mano de los principales equipos de futbol, nos acercan al cliente local”.

Por su parte, desde la agencia apuntaron “estar muy contentos de formar parte no sólo del lanzamiento de una marca nueva en el mercado, sino de toda una categoría que viene a ofrecer nuevas experiencias en el ámbito del juego y las apuestas deportivas”.

Codere Online complementa su oferta de juegos de azar con la presencia en el país del negocio de Grupo Codere desde 1992. Esto incluye 13 salas de bingo y de tragamonedas.

La reestructuración de Codere

En noviembre pasado, el Grupo Codere completó un proceso de reestructuración financiera que venía postergando. El proceso había iniciado en abril de 2021, cuando la compañía alcanzó un acuerdo con sus acreedores.

La reestructuración de Grupo Codere implicó una reorganización societaria, mediante la creación de cuatro entidades en Luxemburgo, denominadas: Codere New Topco, Codere New Midco, Codere New Holdco, y Codere Luxembourg 3. Desde entonces, esta estructura matriz quedó enrolada bajo el nombre “Nueva Codere”, mientras que la sociedad Codere en liquidación quedó consignada como “Antigua Codere”.