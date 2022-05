Nueva Codere registró una recuperación del 83 por ciento en sus ingresos

El operador internacional de juegos de azar publicó sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2022.

España.- Mientras que la Antigua Codere no figura con las mejores noticias, la Nueva Codere exhibió una buena performance de su negocio durante el primer trimestre de 2022. El operador internacional de juegos de azar reportó ingresos por €293,7m.

De acuerdo a lo comunicado, estos números dan cuenta de una tendencia alcista respecto del trimestre anterior. A su vez, suponen una recuperación del 92 por ciento respecto del mismo período del ano anterior, y del 83 por ciento de la facturación del grupo previa a la pandemia.

Según la compañía, el crecimiento fue empujado, fundamentalmente, por una tríada de factores: el levantamiento de las restricciones frente al coronavirus; los planes de recuperación implementados; y el desempeño del negocio presencial, especialmente en Argentina, en México y en España.

El reporte financiero precisa que el EBITDA -un indicador financiero del beneficio bruto de explotación- ajustado mantiene igualmente su tendencia creciente y se sitúa en los €48,7m: esto es €45,2m más que en el primer trimestre de 2021..

Se precisó que, durante este periodo, todos los mercados contribuyeron a esta recuperación. Y estos se sumaron el negocio online, que tuvo también un comportamiento positivo: los ingresos contables crecieron en torno al 21 por ciento frente al año anterior, hasta los €24m.

En el marco de la pandemia y tras le cierre de locales, Codere apostó por impulsar su filial de apuestas en línea, Codere Online, y por ampliar sus operaciones en América Latina. Así, la Nueva Codere mantiene su previsión de recuperar para final de año entre un 95 por ciento y un 100 por ciento su nivel de ingresos previo a la pandemia, en 2019.

Brief de cada mercado

Codere es un operador internacional de juegos de azar, con presencia en siete países: España, Italia, Argentina, México, Panamá, Colombia y Uruguay. Opera máquinas de juego, puestos de bingo y terminales de apuestas deportivas de manera omnicanal, tanto por medio del canal online como a través de puntos de venta que incluyen salas de juego, salones recreativos, bares, salas de apuestas e hipódromos.

De acuerdo a lo comunicado en el informe de resultados del primer trimestre, el desempeño de cada mercado fue el siguiente:

España alcanzó ingresos de €43,6m en este primer trimestre. Esto significó una mejora del 63,7 por ciento respecto al mismo período del año anterior, y representó casi el 90 por ciento de su facturación en el primer trimestre de 2019.

Italia registró unos ingresos por un monto de €68,4m, lo que significó una recuperación del 79 por ciento de su facturación en el mismo periodo de 2019. Esto fue posible gracias a la reapertura de establecimientos.

México obtuvo unos ingresos de €49,9m, un 62 por ciento de los obtenidos en el primer trimestre de 2019, y un 126 por ciento de los alcanzados en el mismo periodo en 2021.

Argentina alcanzó ingresos de €73,2m. Esto equivale a una suba de casi el 93 por ciento respecto de lo registrado en el mismo periodo el año anterior, y del 91 por ciento, en comparación con el 2019.

Uruguay alcanzó ingresos de €14m. Esto se tradujo en una suba de 24 por ciento respecto de 2020.

Panamá facturó €15,5m. Esto significó una recuperación de 81 por ciento respecto de los ingresos previos a la pandemia.

Colombia reportó ingresos por €5m. Estos se ubicaron un 43 por ciento por encima de los alcanzados en el primer trimestre de 2021 y superaron los niveles pre-pandemia.

La reestructuración de Codere

Luego de postergar en varias oportunidades la fecha para la finalización de su reestructuración, en noviembre pasado, Codere completó el proceso de reestructuración financiera.

El proceso había iniciado en abril de 2021, cuando la compañía alcanzó un acuerdo con sus acreedores por el cual estos inyectaban €225m en el grupo, y capitalizaban más de €350m de deuda, correspondiente a los bonos senior entonces existentes. Esto a la vez que se acordaba una extensión de los vencimientos de deuda a septiembre de 2026 y noviembre de 2027.

La reestructuración de Grupo Codere implicó una reorganización societaria, mediante la creación de cuatro entidades en Luxemburgo, denominadas: Codere New Topco, Codere New Midco, Codere New Holdco, y Codere Luxembourg 3. Desde entonces, esta estructura matriz quedó enrolada bajo el nombre “Nueva Codere”, mientras que la sociedad Codere en liquidación quedó consignada como “Antigua Codere”.

Y así, luego del nombramiento de Christopher Bell como presidente no ejecutivo de Nueva Codere, el grupo anunció en febrero que le dio forma a su Consejo de Administración. El mismo quedó compuesto por ocho personas.