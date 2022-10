La Lotería Nacional dominicana realizará el segundo simposio sobre desarrollo y asistencia social

El objetivo es fomentar el sentido de colaboración en la sociedad dominicana.

República Dominicana.- En la celebración por los 140 años de la Lotería Nacional, la institución creada por el padre Francisco Xavier Billini el 24 de octubre de 1882 para ayudar a causas benéficas, dictará su segundo simposio sobre desarrollo y asistencia social, que llevará el nombre de su creador. La actividad se desarrollará en la sede de la Lotería Nacional el viernes 21 de octubre.

En esta ocasión, el tema es: “La Solidaridad en la República Dominicana” y el objetivo es fomentar el sentido de colaboración en la sociedad dominicana. La directora de Desarrollo y Asistencia Social de la Lotería, Yalis Soto, expresó que al igual que su versión del pasado año, este volverá a reunir a representantes de instituciones públicas y privadas dedicadas a la labor social, ONGs, así como organizaciones religiosas y municipales.

“La solidaridad es uno de los valores que representan a esta institución y ese mismo valor fue el que movió a nuestro fundador el padre Billini a realizar su admirable labor altruista”, declaró Soto al presentar la actividad.

A su vez, la funcionaria de la lotería agregó: “Al igual que nosotros, existen otras entidades que realizan acciones de bien social y en este encuentro queremos trabajar junto a ellas en la búsqueda e implementación de soluciones que nos ayuden a eficientar y expandir nuestra obra solidaria”.

Las instituciones interesadas en participar pueden llamar al 809-533-5222 ext. 236 o escribir al número de WhatsApp 829-421-7249.

Ver también: Se eleva a juicio la causa por la Operación 13 en República Dominicana

Lotería Nacional vs. Fenabanca

Por otro carril lejos del solidario, corre el conflicto entre la Lotería de República Dominicana y la Federación Nacional de Bancas (Fenabanca) que no da tregua.

En el marco del plan de regularización de bancas de lotería, Fenabanca intimó a la Lotería Nacional, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos, a abstenerse de cobrar impuestos provisionales a las bancas de lotería que se han inscripto en el proceso de regulación que ejecuta el gobierno. Sin embargo, desde el Gobierno respondieron que el pago será obligatorio y el conflicto estalló con una serie de movilizaciones por parte de las empresas.

El mes pasado, el administrador de la Lotería Nacional, Teófilo “Quico” Tabar, envió una carta al presidente de la Federación Nacional de Bancas (Fenabanca), Rubén Jiménez, en la que acusa al sector de chantaje, desorden y evasores de impuestos. Esto fue tras el llamado a movilización frente al Palacio Nacional por parte de la entidad.

“No es la primera vez que ustedes hablan de protestas frente al Palacio. Solo con el fin de que no se les cobre impuestos. Porque eso es lo que una gran parte de ustedes no quieren. Pretendiendo seguir actuando como chivos sin ley. Endilgándole al gobierno los incumplimientos. Olvidando un principio que reza, que los que no cumplen con los deberes, pierden derechos a exigir”, cuestionó Tabar en la misiva.

Ver también: La popularidad de los eSports empuja las apuestas deportivas en Brasil

A su vez, resaltó: “Ustedes venden números todos los días, a todas horas. Cobran y ganan dinero, pero no quieren cumplir sus obligaciones tributarias o fiscales. Pretenden presentarse como víctimas siendo parte del desorden, del que muchos se han beneficiado por más de 11 años. Ahora quieren que este gobierno, en seis o siete meses, resuelva todos los problemas, sabiendo que uno de los principales problemas lo representan ustedes mismos. Que apoyan incumplimientos. Que se confabulan en contra de los que quieren regularizarlos, y son incapaces de llegar a acuerdos entre ustedes mismos, que no se ponen de acuerdo ni siquiera en quien los representa en el Consejo de Seguimiento”.

“Ustedes se dejan chantajear de sus propios miembros y quieren transferir ese chantaje al gobierno. Prefieren descargar sus debilidades en otros. Déjense de presentarse como víctimas, torpedeando cualquier proceso de acuerdos y únanse a la búsqueda de soluciones”, intimó.