España: La ONCE rinde homenaje a sus 22 mejores vendedores de 2021

El encuentro reunió en Madrid a todos los premiados, procedentes de las 17 delegaciones territoriales y cinco direcciones de zona de la organización.

España.- La ONCE distinguió a 22 trabajadores como los Mejores Vendedores del Año. De esta manera, el operador de loterías con vocación de servicio hacia las personas con discapacidad apunta a homenajear a los más de 19.000 vendedores de sus productos.

Con este galardón, la organización reconoce anualmente el esfuerzo de sus ‘centinelas de la ilusión’ así como su actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la institución.

Los 22 vendedores seleccionados recibieron sus galardones en el transcurso de una cena de gala celebrada este viernes pasado 3 de junio en el Hotel Ilunion Pío XII de Madrid. Allí estuvieron acompañados por los máximos responsables de la organización, encabezados por el presidente, Miguel Carballeda, y el director general, Ángel Sánchez.

En la “Calle de la Buena Gente ONCE”

La escenografía y la estructura del acto fueron customizadas simulando un entorno exterior de calle: la fuente, el mercado, el buzón y el punto de venta de los “centinelas de la ilusión”, como se conoce a quienes forman parte de la red de agentes vendedores de La ONCE.

A ellos se dirigió el director general de la ONCE, Ángel Sánchez: “Vosotros sois el máximo exponente del espíritu de la ONCE y hoy estamos aquí para reconocer vuestro trabajo y daros las gracias”.

El evento fue conducido por el actor y presentador Luis Larrodera. También contó con actuaciones de la compañía Yllana así como del cuarteto de cuerda en clave de humor StradivariaS.

Además de la gala, los premiados participaron de un fin de semana de convivencia y compañerismo en la capital. Realizaron una visita guiada por la ciudad de Madrid ‘Del Vanguardismo Arquitectónico del Siglo XXI al Centro Histórico de la Ciudad’, y asistieron a un espectáculo cultural, almuerzos y cenas de convivencia y tiempo libre.

Reconocimiento institucional

Esta ceremonia anual es un reconocimiento especial para los 22 trabajadores que demostraron su esfuerzo durante todo el año. Y por extensión, para los más de 19.000 vendedores de la organización que conforman en la actualidad el principal canal de ventas de sus productos de lotería.

El espíritu de este reconocimiento a su trabajo lo resumió Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE, en una sola frase: “Seguid siendo buena gente ONCE, gente buena, porque la ONCE os necesita”.

Actualmente, la entidad tiene centros principales de gestión de toda España. Se trata de 17 delegaciones territoriales -una por cada Comunidad Autónoma- y cinco direcciones de zona -Alicante, Cádiz, Granada, Málaga y Tenerife-.