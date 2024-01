El Fiscal Nacional de Chile confirmó a Lorena Parra para investigar los amaños de partidos de fútbol

La causa inició tras los dichos del futbolista argentino David Escalante, quien acusó a sus ex compañeros.

Ángel Valencia confirmó que Parra será la encargada de llevar adelante las denuncias del futbolista David Escalante en 2023.

Chile.- A mediados de 2023, el futbolista argentino David Escalante, que había militado en el Club Cobreloa, afirmó que varios de sus ex compañeros estaban «perdidos en las apuestas» y alteraban los resultados de los partidos en los que participaban en pos de una ganancia económica. “El año pasado teníamos muchos compañeros que estaban perdidos en las apuestas. Las dudas están, lamentablemente, pero no hay pruebas y no nos puedan echar la culpa a todos”, señaló el argentino en diálogo con el canal DSports.

“Están enfermos, todo el día apostando, teníamos compañeros que apostaban hasta las tarjetas amarillas, los laterales, los tiros de esquina, y lo festejaban gritando. Pero cuando perdimos, todos pusimos las miradas en ellos”, agregó el delantero de los “Zorros del Desierto”, quien apuntó directamente contra Axl Ríos, quien después de la final que enfrentó al Cobreloa con Copiapó, fichó por este último equipo: “Se hace echar a los 20 minutos y el otro año se va al equipo que nos ganó la final”.

Tras estos dichos comenzó una investigación de oficio sobre la situación de amaño de partidos en el fútbol chileno, y ahora, el Fiscal Nacional de Chile, Álvaro Valencia, confirmó el avance de la causa y ratificó a Lorena Parra al frente de la misma. “Designé a la fiscal Lorena Parra para que investigase una denuncia de hechos relacionados con qué jugadores de fútbol estarían coludiéndose para asegurar ciertos resultados, en el contexto, espectáculos deportivos que están relacionados con apuestas”, anunció en declaraciones con el programa radial Pauta de Análisis.

El Fiscal explicó la designación señalando que “si uno sigue la prensa deportiva, había afirmaciones concretas de un jugador de fútbol profesional en orden a que compañeros suyos tenían comportamientos anómalos, que podían interpretarse como asociados a apuestas deportivas”.

Valencia ahondó en el modus operandi de dichas apuestas, asegurando que “no se trata solo de perder, tiene que ver con goles en el primer tiempo, tarjetas amarillas antes de determinado momento, cantidad de tiros de esquina. De repente había sucesos bastante extraños, que eran celebrados por sus colegas y que podían entenderse como asociados paralelamente al éxito de una apuesta”.

La presentación judicial inicial corrió por cuenta de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) que una semana después de los dichos de Escalante decidió llevar a la Justicia la denuncia. En agosto de 2023, la dirigencia presidida por Pablo Milad tuvo una reunión en la cual se determinó que “debido a las graves denuncias hechas a jugadores y excompañeros, y en especial al partido de Cobreloa-Copiapó, se ha decidido llevar todos estos antecedentes y generar una denuncia en la fiscalía para que se investiguen penalmente estos hechos, pues son demasiado graves en caso de ser ciertos”.

El propio Axl Ríos, implicado por Escalante, también había solicitado la actuación de la justicia. «Espero que los tribunales deportivos de la ANFP inicien una investigación lo antes posible, porque considero que no se puede manchar de esta forma la imagen de un jugador de fútbol ni tampoco la transparencia del Campeonato Nacional», explicó el jugador, quien agregó: «Quedo a disposición para entregar mi testimonio y todos los antecedentes que sean necesarios para aclarar las acusaciones infundadas realizadas en contra mía y los demás compañeros de equipo”.

La causa recayó en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, a cargo de Parra, pero ahora, con la ratificación al frente de la investigación por parte del Fiscal Nacional, la investigación puede tomar otro impulso, incluso, a nivel nacional.