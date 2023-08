La ANFP llevó a la justicia las denuncias por amaños de partidos

El ente máximo del fútbol chileno realizó una denuncia penal para que se investiguen las acusaciones del futbolista David Escalante.

Chile.- Mientras en Chile sigue la labor parlamentaria para poder sancionar la ley que regule las apuestas deportivas, David Escalante sorprendió a todo el mundo fútbol chileno al realizar una fuerte acusación contra ex compañeros suyos en el Club Cobreloa, quienes, según las palabras del futbolista argentino “estaban perdidos en las apuestas”.

“Están enfermos, todo el día apostando, teníamos compañeros que apostaban hasta las tarjetas amarillas, los laterales, los tiros de esquina, y lo festejaban gritando. Pero cuando perdimos, todos pusimos las miradas en ellos”, agregó el delantero de los “Zorros del Desierto”.

Escalante, además, atacó públicamente a su ex compañero Axl Ríos. “Se hizo expulsar a los 20 minutos del primer tiempo. Nos dejó con un hombre menos. Y al año siguiente se fue a Copiapó, el mismo equipo que nos ganó la final por el ascenso”, denunció el delantero.

Tras estos dichos, el ente máximo del fútbol chileno, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) decidió tomar cartas en el asunto. La dirigencia presidida por Pablo Milad tuvo una reunión en la cual se determinó que “debido a las graves denuncias hechas a jugadores y excompañeros, y en especial al partido de Cobreloa-Copiapó, se ha decidido llevar todos estos antecedentes y generar una denuncia en la fiscalía para que se investiguen penalmente estos hechos, pues son demasiado graves en caso de ser ciertos”.

El propio Axl Ríos, implicado por Escalante, también solicitó la actuación de la justicia. “Espero que los tribunales deportivos de la ANFP inicien una investigación lo antes posible, porque considero que no se puede manchar de esta forma la imagen de un jugador de fútbol ni tampoco la transparencia del Campeonato Nacional”, explicó el jugador, quien agregó: “Quedo a disposición para entregar mi testimonio y todos los antecedentes que sean necesarios para aclarar las acusaciones infundadas realizadas en contra mía y los demás compañeros de equipo”.

Ríos, además, atacó a Escalante dejando entrever que llevará la situación a la justicia en búsqueda de que se retracte: “Las palabras de esta persona son desafortunadas y tendenciosas, las rechazo y desmiento enfáticamente y tomaré las medidas que crea necesarias por faltar a la verdad”, detalló.

Sobre las denuncias en torno a las apuestas al interior del plantel, Ríos sostuvo que “había compañeros que hacían apuestas, pero eso es algo que yo nunca he hecho. Por lo menos en Copiapó no me han dicho nada y no sé si estarán enterados”.

