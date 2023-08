Escándalo en el fútbol chileno por denuncia de arreglo de partidos de fútbol

El futbolista David Escalante, del club Cobreloa, denunció que ex compañeros amañaban resultados e incidencias durante los partidos, aunque afirmó que es difícil de llevar a la Justicia sin pruebas.

Chile.- Mientras el parlamento chileno avanza en el proyecto de ley para regular las apuestas deportivas en el país, la denuncia pública del jugador argentino David Escalante dejó expuesta la necesidad de que se cree un marco normativo idóneo y que sirva de contención para evitar apuestas ilegales y la proliferación de redes delictivas.

El futbolista del Club Cobreloa realizó una grave acusación contra algunos excompañeros del club, asegurando que estaban involucrados en apuestas de partidos de fútbol. “El año pasado teníamos muchos compañeros que estaban perdidos en las apuestas. Las dudas están, lamentablemente, pero no hay pruebas y no nos puedan echar la culpa a todos”, señaló en diálogo con el canal DSports.

“Están enfermos, todo el día apostando, teníamos compañeros que apostaban hasta las tarjetas amarillas, los laterales, los tiros de esquina, y lo festejaban gritando. Pero cuando perdimos, todos pusimos las miradas en ellos”, agregó el delantero de los “Zorros del Desierto”.

En la misma línea, indicó que las apuestas deportivas “son un vicio que vino para quedarse, uno habla con los compañeros y dicen que ha pasado en todos lados, no solamente acá en Cobreloa. Es una situación muy delicada. Había chicos que no terminaban de cobrar el sueldo y ya les pedían a todos los compañeros”.

Escalante, además, atacó públicamente a su ex compañero Axl Ríos. “Se hizo expulsar a los 20 minutos del primer tiempo. Nos dejó con un hombre menos. Y al año siguiente se fue a Copiapó, el mismo equipo que nos ganó la final por el ascenso”, denunció el delantero.

Ríos desmintió las acusaciones. “Me están ensuciando. Me han tratado la peor forma después de la declaración de David Escalante. Nada es cierto, me están acusando de algo que nunca se hizo”, dijo el futbolista.

En ese sentido el mediocampista declaró que “hablan de su versión y nadie escucha la mía. Están hablando cosas que no son y tengo pruebas de eso. Me acusaron de tener un acuerdo previo con Copiapó y eso es mentira”.

Sobre las denuncias en torno a las apuestas al interior del plantel, Ríos sostuvo que “había compañeros que hacían apuestas, pero eso es algo que yo nunca he hecho. Por lo menos en Copiapó no me han dicho nada y no sé si estarán enterados”.

El cruce de acusaciones traerá repercusiones en Chile. Mientras se avanza en la construcción del marco normativo, lo cierto es que las dudas en torno a los futbolistas comienzan a crecer y generar suspicacias.

Ver también: Los casinos de Chile aportaron USD 19.3m en impuestos en junio