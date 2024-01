Chile: 8 de cada 10 jóvenes declara haber jugado o visto juegos online alguna vez en su vida

La cifra se desprende del estudio “Juventudes y Juegos” presentado por la Superintendencia de Casinos de Juegos.

Chile.- La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) dieron a conocer los resultados del sondeo “Juventudes y Juegos”, un estudio donde se encuestó a 1.515 personas jóvenes entre los 15 y 29 años de edad, de todas las regiones del país andino.

Este estudio se enmarca en la Estrategia Nacional de Juego Responsable que está llevando a cabo la SCJ, y que busca educar a los jugadores, sus familias y la sociedad en general, junto con informar sobre conductas problemáticas y/o patológicas con el juego de azar y cómo prevenirlas, incentivando las buenas prácticas de juego responsable.

Dentro de los principales resultados del sondeo se destaca que ocho de cada 10 jóvenes han jugado online o han estado en plataformas online donde otras personas juegan. De esa cifra, el 89 por ciento son hombres, mayoritariamente corresponden a las juventudes entre 15 y 19 años (82 por ciento) y del nivel socioeconómico alto (82 por ciento).

En promedio, quienes juegan online, destinan siete horas a la semana para hacerlo, mientras que quienes miran cómo otras personas juegan a través de plataformas como Twitch o YouTube, lo hacen por seis horas de lunes a domingo.

En relación a las apuestas, cinco de cada 10 jóvenes afirma haber apostado alguna vez en la vida. Son más hombres que mujeres quienes lo han hecho (58 vs. 36 por ciento, respectivamente) y, además, la mayoría pertenece al tramo etario de 20 a 24 años (52 vs. 41 por ciento de jóvenes entre 15 a 19 años) y al nivel socioeconómico alto (56 vs. 42 por ciento de las juventudes de NSE bajo).

En los últimos 12 meses, uno de cada tres jóvenes ha gastado dinero en apuestas informales con otras personas (amigos, familiares, etc.), la misma proporción en boletos de lotería y cerca de uno de cada cinco ha apostado en eventos deportivos (presencial u online).

La Superintendenta de Casinos de Juego, Vivien Villagrán, dijo al presentar el informe: “Cuando la conducta de jugar y apostar deja de ser una entretención y se repite abusivamente, la sensación de placer o bienestar crea en nuestro cerebro una dependencia hacia esta, estableciendo un hábito y una necesidad, que se expresa en una relación problemática con el juego. En este sentido, este estudio nos entrega un panorama respecto del comportamiento ludopático en jóvenes, constituyendo un avance importante, con el fin último de poder contar con una política pública que promueva el juego responsable”.

De las personas jóvenes que declararon haber jugado algún juego online, cerca de la mitad indicó hacerlo para escapar de sus problemas. Esto es mencionado mayoritariamente por hombres jóvenes (52 por ciento), y quienes tienen entre 15 y 19 años de edad (51 por ciento).

Al respecto, el director nacional del INJUV, Juan Pablo Duhalde Vera, señaló que “es fundamental que indaguemos en profundidad en temas como éste, sobre todo cuando la salud mental se ve afectada. En el programa Hablemos de Todo contamos con un chat de contención psicosocial atendido por profesionales, donde las juventudes que se sientan superadas por situaciones vinculadas al juego o a cualquier otra temática, pueden acudir de manera totalmente gratuita y anónima”.

En el país se sigue discutiendo la creación de un marco regulatorio para la actividad, que tras obtener media sanción en la Cámara de Diputados, ahora pasó al Senado y está siendo analizado por la Comisión de Economía.

Una reciente encuesta llevada a cabo por la consultora de opinión pública Panel Ciudadano reveló un amplio consenso en Chile a favor de la regulación de las Plataformas de Apuestas en Línea, en donde según informaron los resultados, un 85 por ciento de los encuestados apoya la implementación de una regulación formal en este sector.