El Casino Metro de Puerto Rico organiza una feria de empleo

El Casino Metro en San Juan busca llenar una serie de vacantes.

Puerto Rico.- La administración del Casino Metro en San Juan encabeza una búsqueda entre cientos de aspirantes para llenar las vacantes laborales que tienen en el establecimiento de juego de la isla.

Es por eso que hoy llevaron a cabo una feria de empleo en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones en San Juan. Los aspirantes debían llevar un currículum actualizado.

El casino informó que las vacantes disponibles son para posiciones de bartenders, servicio al cliente, cajeros, croupiers con o sin experiencia, supervisores de mesas, entre otros puestos.

Las autoridades recibieron a los aspirantes que se acercaron al evento de reclutamiento entre las 9h hasta las 13h en el salón de conferencias ubicado en el segundo nivel.

Apuestas deportivas en Casino Metro

En noviembre del año pasado, la Comisión de Juegos de Puerto Rico, autorizó siete nuevas licencias para operar apuestas deportivas presenciales en la isla, entre las que se encontraba una licencia para Casino Metro.

Las licencias de tipo temporal expedidas son Ballers Puerto Rico Sportsbook LLC, Liberman Media Group Gaming LLC (LMG) y CCHPR Hospitality, LLC (Casino Metro) en la categoría de operadores de apuestas deportivas.

Mientras que, como proveedores de servicios, fueron autorizadas Swish Analytics Puerto Rico Inc. y US Integrity Inc. de manera permanente y Continent 8 Technologies PR LLC de forma temporal. Como proveedor de plataforma de tecnología, se le concedió temporalmente a Caesars Digital PR, Inc.

En febrero, la comisión otorgó la primera licencia para apuestas presenciales a Casino del Mar en el Hotel La Concha.

Aún no hay novedades acerca del desembarco de las apuestas deportivas virtuales en Puerto Rico.