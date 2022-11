Aprueban nuevas licencias para operar apuestas deportivas en Puerto Rico

La Comisión de Juegos de Puerto Rico autorizó siete nuevas licencias para apuestas deportivas presenciales.

Puerto Rico.- Si bien la industria de las apuestas deportivas en la isla aún no crece como se esperaba a casi un año de su reglamentación, hay novedades acerca de nuevos operadores que comenzarán a explotar el mercado de forma presencial.

Las siete nuevas licencias fueron autorizadas por la Comisión de Juegos de Puerto Rico, sin embargo, todavía no se ha concretado ninguna licencia para las apuestas online.

Las licencias de tipo temporal expedidas son Ballers Puerto Rico Sportsbook LLC, Liberman Media Group Gaming LLC (LMG) y CCHPR Hospitality, LLC (Casino Metro) en la categoría de operadores de apuestas deportivas.

Mientras que, como proveedores de servicios, fueron autorizadas Swish Analytics Puerto Rico Inc. y US Integrity Inc. de manera permanente y Continent 8 Technologies PR LLC de forma temporal. Como proveedor de plataforma de tecnología, se le concedió temporalmente a Caesars Digital PR, Inc.

En febrero, la comisión otorgó la primera licencia para apuestas presenciales a Casino del Mar en el Hotel La Concha.

Jaime Rivera Emanuelli, director ejecutivo de la comisión, dijo: “La industria de las apuestas deportivas está en crecimiento bajo las regulaciones y la supervisión de la Comisión de Juegos de Puerto Rico. Las apuestas por medios electrónicos tienen el potencial de ser una importante fuente de empleos y de creación de espacios comerciales para el entretenimiento. De igual forma, generará ingresos nuevos para el fisco”.

Rivera Emmanuelli explicó que la Comisión está revisando los controles internos de los operadores interesados en proveer las apuestas en línea, que se podrán hacer desde cualquier lugar y mediante el teléfono, bajo estrictos protocolos.

Según dijo, para completar el proceso de expedición de las siete nuevas licencias recomendadas, las empresas deben hacer unos pagos al Gobierno, a base de las funciones que ejercerán en la industria de apuestas deportivas.

El operador, que provee el espacio para colocar las máquinas de apuestas donde estarán los jugadores, debe pagar USD50,000. Este operador puede o no ser un casino de juegos, y es responsable de adoptar los controles internos en el establecimiento, que abarcan los aspectos de seguridad y uso de la tecnología, así como el manejo del recurso humano que va a interactuar con el público y asistir en la realización de la apuesta.

El proveedor de servicios al operador le debe pagar USD5,000 por la licencia. Este se ocupa de proveer los diferentes servicios necesarios para la operación y el funcionamiento de la infraestructura de juegos y los programas de servidores. El proveedor de la plataforma de tecnología para las apuestas debe pagar USD15,000. Este suple la plataforma de apuestas en línea o presencial que se va a utilizar.

La ley establece que las apuestas deportivas que sean de manera presencial cobrarán un impuesto de 7 por ciento del ingreso bruto de las apuestas. De las apuestas deportivas que se hagan por internet, el gobierno podrá cobrar un impuesto de 12 por ciento del ingreso bruto.

