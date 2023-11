Llega diciembre y ya está disponible en las miles de agencias de lotería la comercialización de los billetes con los números para el Sorteo Extraordinario del Gordo de Navidad, que cada año pone a la venta el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. El repaso con la data para jugar y ganar importantes sumas.

Junto con las cercanías de las fechas de Navidad y Año Nuevo, una época colmada por celebraciones, el mundo de las apuestas se viste de gala en Argentina para recibir el esperado Gordo de Navidad, el premio Extraordinario de la Lotería de Navidad. Un increíble y vibrante sorteo que ya se lanzó al mercado y esta vez, reparte un espectacular monto para los dichosos ganadores. Conoce cómo se juega el Gordo de Navidad para triunfar con el azar que más premia.

En concreto, esta vez se ponen en juego 400 millones de pesos en total, con 190 millones de pesos al Premio Mayor. Un estímulo por demás jugoso para todos los interesados en hacer su apuesta en agencia o por única vez de manera online y tentar a la suerte en grande.

Gordo de Navidad 2023, la tradición de cada año

Para muchos, el Gordo de Navidad 2023 es toda una tradición de juego de azar, mientras que para otros tantos representa la posibilidad de hacerse con un bote millonario y solo unos cuantos se mantienen escépticos ante el boleto. De cualquier forma, los que participan persiguen algún dígito en concreto para ganar el premio mayor del popular “Grande de la Nacional”, del sorteo navideño argentino.

Sorteo del Gordo de Navidad

En este sentido, cada fin de año vuelve el tradicional sorteo del Gordo de Navidad que se hace en todas las provincias del país. Desde sus inicios, este premio ha sido una verdadera quimera para miles de personas en los últimos días del calendario, en la búsqueda fortuita de un premio que les mejore y transforme desde lo monetario la vida. Ritual o no, prácticamente no hay compatriota que alguna vez no lo haya jugado, siguiendo el legado.

Así, son muchos los que incluso en el transcurso del año no juegan a ningún tipo de quiniela o loterías de provincia o nación y, aun así, esperan por esta fecha de lanzamiento para decidir sus números de la navideña obedeciendo a pálpitos, fechas importantes del entorno y hasta estrategias matemáticas. Es que los billetes de lotería por décadas tuvieron un sitio destacado entre los argentinos, yendo de la ilusión por la compra hasta la ansiedad por revisar los dígitos ganadores. Para quienes juegan este tipo de azar, la espera de la jugada continúa siendo una tradición que resurge cada año, la esperanza de obtener una suerte millonaria impensada.

Revisa ahora sí cómo jugar a la lotería del Gordo de Navidad 2023.

Resulta en un juego sencillo en la práctica, muy similar al formato de una rifa en la que los billetes son impresos y se exponen en cantidad masiva. Lo que quiere decir que cada boleto cuenta con su propio número de serie, pudiendo elegir cada participante sus números a apostar.

Igualmente, se puede optar por adquirir un boleto completo, denominado “billete”, o comprar una fracción llamada “décimo o fracción”. O sea, llevarse una décima parte del boleto, algo que la mayoría de los concurrentes hacen, ya que resulta más económico que la compra de un billete completo. Igualmente, al tratarse de un espectáculo que acontece solo una vez al año, muchos se dan la posibilidad de invertir un poco más en la jugada, a la expectativa de una suma significativa que lo cambie todo.

¿Cuándo se sortea? Todos los detalles

Este año, y tal como determina la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, la expectativa de conocer cuándo sortea el Gordo de Navidad pasa para el viernes 22 de diciembre de 2023, ya prácticamente en vísperas de Nochebuena, cuando se realiza la tradicional jugada.

¿A qué hora sortea?

Conocer a qué hora sortea el Gordo de Navidad alista las expectativas para conocer a los afortunados ganadores. El sorteo Extraordinario de Navidad acontece en la sede central de la Entidad, a partir de las 21 horas.

La máxima expectativa: cuál es el premio

Al respecto, y en vías de conocer oficialmente cuál es el premio del Gordo de Navidad, la entidad señaló hace pocos días que se sortearán en premios 400 millones de pesos, divididos en 190 millones de pesos al afortunado del premio mayor. Existirán también premios del Gordo de Navidad a las terminaciones y a las aproximaciones hasta la quinta posición (5º). Recordemos que cada provincia añade sorteos Extraordinarios que abultan las cifras iniciales dadas, el caso de Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires, por nombrar las principales.

En cada celebración anual, están presentes en el salón el presidente del Instituto, el director provincial de Juegos y Explotación, el director de Mercado y el de Juegos, entre más autoridades locales. Además asisten mandos de la Escribanía de Gobierno y representantes de la Cámara de Agentes Oficiales y Afines de la provincia de Buenos Aires para dar máxima transparencia al sorteo.

Cabe señalar que en el sorteo anterior de 2022 el pozo tenía un monto de más de 230 millones de pesos, siendo que el próspero ganador se alzó aquella vez con un Premio Mayor de 115 millones.

Cuánto cuesta el billete del Gordo de Navidad

Los interesados en comenzar a comprar sus números o jugadas del espectacular sorteo pueden acercarse a cualquier agencia habilitada de Quiniela y verificar las opciones aprovechables que ya no están preimpresas sino a elección. También, actualmente pueden comprarse de forma electrónica, emitidas por terminal.

Veamos cuánto cuesta el billete del Gordo de Navidad:

Lógicamente y como decíamos, los precios de los billetes suelen ser más caros que los de otras jugadas porque los montos de los premios igualmente son más elevados que en los otros sorteos del resto del año.

El valor real del billete completo es de $10 mil y $1 mil el décimo respectivamente. Es decir, el conjunto de la apuesta está creado por los números entre el 00000 y el 99.999, siendo que cada dígito tiene un límite de 10 apuestas. El valor último de las 10 está en 10 mil pesos y de cada una en mil pesos.

Cómo controlar la boleta del Gordo de Navidad

Una vez finalizado el sorteo, poder controlar la boleta del Gordo de Navidad y ver si ha tocado la suerte en grande es muy simple y puede hacerse desde la página web oficial de la Lotería de la provincia de Buenos Aires: www. loteria.gba.gov.ar, que utiliza un novedoso sistema de búsqueda para que cada apostador pueda conocer si su número y fracción sacó premio. Focus LATAM es uno de los primeros medios digitales en informar cada año todos los detalles acerca de la habilitación para la venta de este espectacular sorteo Extraordinario de la Lotería argentina que reparte una suma millonaria para los afortunados que logren los aciertos.

El derecho a cobro de los premios en dinero y especies se hace efectivo cada año a partir del primer día hábil siguiente y se puede reclamar hasta un año posterior. Es decir, quienes ganen pueden cobrar el dinero en un plazo mayor al de los premios habituales, que cuentan con un límite de 10 a 15 días. Aquellos montos de premios que superen determinadas cifras importantes se abonan solo en la sede central del Instituto, para máxima seguridad y transparencia. También se resguarda la identidad de los boletos ganadores.

A modo de anécdota y para conocer más sobre los inicios de este sorteo reconocido a nivel mundial, se sabe que el primer sorteo de Navidad con este nombre data del 18 de diciembre de 1812, en la ciudad española de Cádiz. Su propósito en ese tiempo era recaudar fondos para financiar la guerra de la Independencia que se desarrollaba en el territorio y sacar a los franceses de aquella región. Si bien no se trataba de un renombrado sorteo, sí le alcanzaba para ser el más notorio de su época, uno de los primeros en desarrollarse en azar, y atraer la atención de cientos de personas que se prestaban a jugarlo y lo vivían con similar emoción y adrenalina que la actual.

Esa vez, el número del acierto había sido el 03604 que otorgó un premio de 8 mil pesetas, algo menor a 50 euros pero un premio por demás significativo para la época. Una tradición que se conservó todo este tiempo y se empezó a realizar en muchas partes del mapa, también en Argentina, donde ya es pura tradición y punto de esperanza para miles de personas que esperan convertirse en los máximos afortunados.

Con mucha expectativa e ilusión, solo en días estará jugando el Extraordinario sorteo de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires denominado “Gordo de Navidad”, que esta vez promete un pozo realmente millonario e importantes sumas de dinero para quienes más aciertos consiga.

