Se trata de un divertido juego de naipes, habitual de las sobremesas entre grupos de amigos. En el artículo explicamos sus reglas básicas para jugarlo como experto.

La canasta es un entretenimiento bastante simple de aprender y es la práctica la que lleva al jugador a convertirse en todo un especialista en este popular juego latinoamericano.

En la práctica, consiste en deshacerse de las cartas que se poseen en mano, colocándolas sobre la mesa hasta formar combinaciones de 7 naipes, Canasta y alcanzar antes que los demás, en juegos continuos parciales, al menos 5 mil puntos con los que se gana la partida.

Cómo se juega

Para conocer cómo se juega a la Canasta, se parte de conocer que se realiza con 2 o más jugadores hasta un total de 6, aunque el más tradicional es el de 4 participantes, por parejas.

La meta del juego de Canasta es establecer pilas de siete cartas de igual número partiendo de la bajada de combinaciones de 3 o más naipes.

Cuanto menos, se necesita de 2 canastas puras, es decir sin comodín, y de una impura, con 1 o 2 de estos. Luego de creadas las Canastas, es posible sumar cartas similares en dígito para subir la puntuación final del jugador o equipo en caso de parejas.

La mano o ronda se consigue repartiendo las cartas entre los participantes y la creación de un pozo base. Tras ello, se toman y lanzar los naipes, formando las canastas y bajadas.

Al momento que un jugador o equipo arriba a las 2 canastas puras y 1 impura continúa jugando a gusto, si bien ya puede “cortar” o dar por acabada la ronda, para lo que tienen que bajar el total de naipes y quedarse solo con 1, que ubica debajo en el pozo conjunto.

Juego de cartas

A la canasta, juegos de cartas se puede jugar como se viene viendo, uno contra otro, o en equipos dobles de hasta 4 integrantes. Habitualmente, se mezclan 3 mazos o barajas enteras de póker, con todos sus naipes. Así, los comodines son los jokers de las barajas, y además las cartas con el dígito 2. Quien gana es el participante o equipo que suma 10 mil puntos finales, desde la suma del valor de naipes.

Reglas

Veamos a continuación las reglas de la canasta.

Reparto de naipes

Cada jugador toma un naipe, y juegan los dos que lleven las 2 cartas más altas contra los otros dos. El participante que se ubica del lado izquierdo del que sacó la más alta es el dador. Es quien baraja, dándolas a cortar al de la izquierda, y reparte a cada jugador 11 cartas, de a una, volviendo el naipe superior que queda boca arriba en la mesa.

Esta carta comienza el pozo de descarte. Si resulta ser un comodín, un dos, un Tres o un Tres rojo, se vuelve a la carta siguiente, colocándose sobre la anterior hasta que no haya más de estas. Solo se divisa la carta superior del pozo, dado que ningún participante puede explorar las cartas que lo componen.

Comienzo y marcha del juego

Inicia a jugar la “mano”, y puede tomar la carta superior del mazo o el naipe o naipes del centro. Para hacerlo es preciso:

Contar con 2 cartas iguales, sin comodín, a la carta superior del pozo, o que el valor de los naipes que deben mostrarse, en una o más combinaciones, logre los puntos citados para la salida. La carta superior del pozo debe formar parte de los naipes expuestos, pudiendo agregar su valor al de las otras.

Las otras cartas que quedaran se pueden exponer o tener en mano. No es preciso cumplir esta segunda condición si al hacer la salida, se muestran las cartas de una vez con Canasta oculta.

Como cada equipo expone su juego, alcanza con que cumpla estas condiciones uno solo de ambos.

Hasta que no hayan mostrado los naipes que están en la mano, y que, con la superior del pozo, alcancen el valor necesario para salir, no se puede hacer uso de las otras cartas que están acumuladas.

Tras la primera salida al jugar a la canasta, la pareja que hizo el juego puede tomar de estas sin cumplir la condición, y basta con tener un naipe igual al superior del pozo, mientras se puede reemplazar la otra con un comodín.

Además, es válido, para poder agarrar del pozo, que no sea ganador o que su carta superior sea igual a la de una Canasta terminada o la de una combinación inicial de Canasta expuesta.

Una vez que el pozo es premiado, o sea, al contener un Tres Rojo o comodín, es necesario tener en mano 2 naipes limpios iguales al superior del mismo para tomarlo.

Jamás es permitido tomar el pozo con 2 comodines. El hecho de levantar la carta superior del pozo obliga al participante a tomar todas las otras que hubiera allí. Quien tiene una sola carta en su mano, está forzado a avisar a viva voz “Pumba” y no puede tomar carta del pozo, salvo que el mazo esté terminado.

Cuando se toma el naipe superior del mazo, no es obligatorio mostrar las cartas, sin embargo, si se toma la superior del pozo, la salida es ineludible. La jugada se completa con el descarte forzoso de un naipe de la mano del participante.

El juego sigue siempre por turno de izquierda a derecha, y cada uno de los participantes, al llegar a su tiempo, deben tomar la carta superior del mazo o del pozo, acabando su jugada con el descarte de un naipe. Luego de la salida del jugador, tanto este como su compañero, pueden agregar cartas a las ya expuestas o exponer nuevas combinaciones.

Cartas de la Canasta

En esta instancia de tanteo de juego, una partida de cartas de la Canasta se dispone de los juegos parciales que una de las parejas haga al llegar a los 5 mil puntos.

La puntuación es común a los dos equipos. Al concluir cada juego parcial, se cuentan y anotan los premios, restándose el total de las penalizaciones posibles. En lo que sigue, se valoran todos los naipes expuestos por la pareja que gana, aun el de las cartas que formen Canastas terminadas, sumando además el valor de los Treces Negros mostrados al acabar.

El valor de las cartas que quedan en la mano del compañero del ganador y de ambos jugadores contrarios, es negativo y se quita.

En caso de haber cartas penalizadas sin uso, se cuentan siempre como negativas.

El reglamento de la Canasta, además, explica las combinaciones que pueden darse.

Cada grupo de naipes iguales debe contener, al menos, 2 cartas naturales y 3 comodines.

Canasta: es la combinación de 7 cartas de 7 cartas iguales. Al menos 4 cartas son naturales. Para comenzar el juego, se debe exponer en la mesa al menos 3. Es Canasta limpia cuando no tiene comodín y Canasta sucia la que lleva uno. cuando se termina una Canasta, se pueden agregar naipes iguales, aun cuando eso no eleve el valor de la Canasta. Si a una limpia se le agrega un comodín, queda convertido en sucia. Canasta oculta se da sin ayuda de un compañero, exponiéndola de modo total de una vez.

Canasta de canastas: esta jugada cuenta con un premio especial y radica en realizar 7 Canastas sucias o limpias.

Canastón: es la jugada similar a la anterior y trata de hacer 5 Canastas.

En sí, las metas que se deben perseguir en la Canasta son:

Exponer naipes con intención de hacer Canastas

Tomar el pozo siempre que se pueda

Impedir que los jugadores rivales puedan tomarlo

Acabar el juego con el mayor número de puntos sobre los contrincantes.

Cuando un participante termina sin cartas, se procede a contar los puntos. Cada Canasta suma 300 puntos y cada 3 rojo son 100 pts. Asimismo, son 100 puntos adicionales para la pareja que cierra el juego. También se debe hacer la suma en positivo, si se ha hecho una Canasta, al menos los naipes de cada una. O sea, si en una Canasta formada por seis 7 y un 2, entonces suma 50 puntos. Si el equipo rival no hace Canasta alguna, todas las cartas se cuentan en negativo. El jugador de la pareja que cierra no cuenta ningún punto negativo porque no posee naipes, pero si el otro participante del team sí posee cartas en mano sin bajar a mesa, se cuentan como negativas.

El popular juego de la Canasta no puede ser más divertido y emocionante. Si todavía no eres parte de quienes disputan atractivas partidas de baraja, con este artículo estás listo para la acción de mesa.

