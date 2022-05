Codere online registró una suba del 20 por ciento en sus ingresos en el primer trimestre

El operador de juego online, que desembarcó en la Argentina en diciembre pasado, presentó su reporte financiero y mete fichas en la expansión de sus negocios en América Latina.

España.- Codere Online, un operador internacional de juegos online, puso blanco sobre negro respecto de su performance en el primer trimestre del año. La compañía publicó sus resultados financieros para este período, de forma independiente al reporte de Nueva Codere, firma que la engloba.

De acuerdo con el reporte, los ingresos totales fueron de €23.900m (USD25.500m) en el período que va de enero a marzo, lo que representó una suba del 20 por ciento respecto del mismo trimestre del año anterior. En tanto, los ingresos netos por juego online fueron de €25.500m (USD27.200m), lo que significó una suba del 24 por ciento.

Asimismo, en el documento se precisó que España permanece a la cabeza como el mercado que mayores ingresos genera. En este primer trimestre, los ingresos netos por juegos de azar alcanzaron los €13.200m (USD14.200m), un 1 por ciento por encima de los niveles del 2021.

En tanto, México se ubicó segundo, con un fuerte crecimiento del 55 por ciento en los ingresos, los que treparon a €8.900m (USD9.508m). En tanto, los ingresos netos de juego online fueron de €10.000m (USD10.683m) en el período, un 56 por ciento por encima del primer trimestre de 2021; y la pérdida neta fue de €10.100m (USD10.790m).

Moshe Edree, CEO de Codere Online, señaló que el negocio tuvo un buen comienzo de año, con un aumento del 24 por ciento en los ingresos netos del juego en el primer trimestre, “gracias a un desempeño muy sólido en México y en España“. Precisó que, en el país ibérico, los ingresos netos del juego están por encima de donde estaban antes de las importantes restricciones de marketing implementadas en mayo del año pasado.

“Nuestra base de clientes siguió creciendo, a casi 83.000 clientes activos mensuales promedio, un 22 por ciento más que los del primer trimestre de 2021. Creemos que las bases ahora están establecidas para que podamos cumplir con nuestros objetivos operativos y financieros para el año”, remarcó.

Edree agregó que en el primer trimestre implementamos un plan de incentivos a largo plazo. “Creemos que no solo alineará aún más los intereses de la alta gerencia y los directores con los de Codere Online y sus accionistas, sino que también fortalecerá la retención y motivación de altos directivos y directores en el largo plazo”.

Por su parte, Oscar Iglesias, director Financiero de Codere Online, afirmó que el negocio siguió funcionando bien en el primer trimestre del año, con un crecimiento de los ingresos en línea con las expectativas. “Esperamos que el crecimiento de los ingresos se acelere durante los próximos trimestres y una mejora significativa en los resultados de la segunda mitad. Tenemos un balance general saludable con más de €91.000m (USD100.000m) de efectivo disponible, que continuaremos desplegando para promover el crecimiento en todos nuestros mercados de América Latina”.

De acuerdo con el reporte, la compañía implementó un plan de incentivos a largo plazo para altos directivos y consejeros. El mismo incluye: unidades de acciones restringidas, opciones sobre acciones y derechos de pago diferido, además de premios basados ​​en acciones a los participantes equivalentes a aproximadamente el 4 por ciento de las acciones existentes en circulación

La reestructuración de Codere

Luego de postergar en varias oportunidades la fecha para la finalización de su reestructuración, en noviembre pasado, Codere completó el proceso de reestructuración financiera.

El proceso había iniciado en abril de 2021, cuando la compañía alcanzó un acuerdo con sus acreedores por el cual estos inyectaban €225m en el grupo, y capitalizaban más de €350m de deuda, correspondiente a los bonos senior entonces existentes. Esto a la vez que se acordaba una extensión de los vencimientos de deuda a septiembre de 2026 y noviembre de 2027.

La reestructuración de Grupo Codere implicó una reorganización societaria, mediante la creación de cuatro entidades en Luxemburgo, denominadas: Codere New Topco, Codere New Midco, Codere New Holdco, y Codere Luxembourg 3. Desde entonces, esta estructura matriz quedó enrolada bajo el nombre “Nueva Codere”, mientras que la sociedad Codere en liquidación quedó consignada como “Antigua Codere”.

Y así, luego del nombramiento de Christopher Bell como presidente no ejecutivo de Nueva Codere, el grupo anunció en febrero que le dio forma a su Consejo de Administración. El mismo quedó compuesto por ocho personas.