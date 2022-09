Avanza en Chile el proyecto de ley que prohíbe la publicidad de casas de apuestas online

La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que busca prohibir la presencia de publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes.

Chile.- Las casas de apuestas online siguen siendo el centro de la discusión en el Congreso chileno. Si bien el proyecto que regula la actividad está en pausa, sí avanza la iniciativa que busca prohibir la presencia de publicidad de estas empresas en eventos y clubes deportivos.

En el día de ayer, después de recibir a todos los especialistas para que opinen a favor y en contra de la medida, la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados le dio luz verde a la iniciativa legislativa que continuará su curso y será debatida en el pleno de la Cámara Baja.

El proyecto de ley establece multas entre 500 y 2000 UF, además de la eventual pérdida de la personalidad jurídica para aquellos clubes que persistan en acordar con casas de apuestas online. Otro de los requisitos establece que, una vez sea promulgada, existan 12 meses de plazo para finiquitar los contratos ya firmados con este tipo de empresas.

El diputado UDI por Coquimbo, Marco Antonio Sulantay, es el autor del proyecto, y dijo acerca de este importante paso: “Estoy muy contento por el apoyo de la comisión, porque el aporte fue fundamental para sacar adelante este proyecto de ley. Si bien estas casas de apuestas están prohibidas de funcionar por ley en nuestro país. En la realidad éstas operan en paraísos fiscales, con paradero desconocido, generando millones de dólares en ganancias, pero sin pagar ningún tipo de impuesto por esas utilidades”.

Respecto al próximo paso del proyecto, Sulantay dijo: “Lo más importante es que pueda pasar rápidamente a la sala, porque estamos hablando de un problema de ilegalidad, ya que en Chile el juego online y el juego en general está prohibido y respecto a eso se han suscrito contratos de casas de apuestas online con clubes deportivos”.

Voces a favor y en contra

Una de las voces escuchadas en el recinto fue de la empresa estatal chilena encargada de la administración de los juegos de azar, La Polla Chilena de Beneficencia, mediante su presidenta Macarena Carvallo. Desde la empresa indicaron que estas casas de apuestas “llegan con sus capitales desde países donde se ha prohibido su creación, generando perjuicios en el mercado local”.

Por otro lado, plantearon que con estas empresas “aumenta la tendencia del juego problemático en adultos y jóvenes, faltando a la génesis de las apuestas, que es el juego responsable”, según indican en el medio local BioBio.

Por su parte, el presidente de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, Juan Francisco Muñoz, señaló que actualmente las casas de apuestas “aprovechan una actividad popular, como el fútbol, para presentarse como operación legítima, cuando no lo son”.

Por otro lado, aseguró que producen desamparo de las personas perjudicadas, ya que no existe supervisión de la Superintendencia de Casinos de Juego o del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Y además, presenta incluso un riesgo de lavado de activos y corrupción.

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que maneja al Colo Colo, criticó el proyecto y defendió el millonario acuerdo firmado en junio entre el club y Coolbet.

Stöhwing resaltó la legitimidad del acuerdo de patrocinio y habló acerca de la situación de las casas de apuestas online: “No es que no sea ilegal, no está reglamentado. Es distinto, no soy abogado, pero esa es la sensación que tengo. Deberíamos ser más proactivos en las conversaciones con las autoridades. A nosotros lo que nos han dicho, por ejemplo, es que las casas de apuestas son las más interesadas y han hecho diversas gestiones para que salga su regulación y no se ha movido. Entonces, no es que alguien se esté escondiendo para no ser reguladas, son los más interesados. Es bien anárquica esta situación”.

En ese sentido, Stöhwing agregó que Colo Colo “ha perdido miles de millones de pesos en los últimos 4 años” por distintas dificultades, por lo que lamentó las críticas hacia este acuerdo, cuestionó la falta de una debida regulación del sector y se manifestó a favor de la industria: “Ojalá se regulen las casas de apuestas. Es una actividad legítima y que genera interés en todo el mundo, no solo en Chile. Por lo tanto, para nosotros es muy importante”, aseguró.

Juan Tagle, presidente del popular club Universidad Católica, había dicho: “Prohibir estos sponsors al deporte, que tiene tanta dificultad para conseguir financiamiento, me parece lamentable. Se puede regular, pero ¿por qué castigar al fútbol y al deporte?”

