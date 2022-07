Preocupación por la ley contra el patrocinio de las casas de apuestas en Chile

En una entrevista con el diario El Mercurio, Juan Tagle, presidente de Universidad Católica, criticó el proyecto que pretende prohibir a los clubes este tipo de sponsors.

Chile.- “Me parece bien regular lo tributario y el acceso a menores a las apuestas, pero no prohibir los auspiciantes. Cortar una fuente importante de financiamiento del fútbol va en la dirección contraria”, manifestó Juan Tagle, presidente del popular club Universidad Católica al medio local El Mercurio.

Tagle está en el equipo contrario de quienes pretenden prohibir a los clubes tener como sponsor a las casas de apuestas, recordando que la U Católica cuenta entre sus socios comerciales a una firma de juego online. Incluso, también siguen con esta línea dos de sus más grandes rivales: la Universidad de Chile y Colo Colo, quienes también tienen alianzas con las casas de juego y las defienden argumentando que está permitido en varios países de Europa.

Sin embargo también tienen sus detractores. Sin ir más lejos, los organizadores de la Premier League, la poderosa y atractiva liga fútbol inglesa, planea quitar el patrocinio de las casas de apuestas.

En el ámbito local, actualmente hay siete clubes de fútbol que tienen como auspiciantes principales a casas de apuestas.

Del lado de enfrente está la figura de la ministra de deportes, Alexandra Benado, que expresa que “no es razonable que el deporte se financie con entidades que están fuera de la regulación”.

Tribuna caliente

Hace unos días la comisión de Deportes de la Cámara de Diputados del país andino dio luz verde a la iniciativa legislativa presentada por el diputado UDI por Coquimbo, Marco Antonio Sulantay, que busca prohibir la presencia de publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos.

Dicha comisión de la Cámara Baja aprobó por unanimidad en general el proyecto de ley, que continúa su curso legislativo.

“El objetivo de este proyecto de ley es prohibir la presencia de publicidad de casas de apuestas online en la realización de eventos deportivos al igual que en los clubes nacionales”, dijo Sulantay al presentar la iniciativa.

En lo sustancial, las apuestas online mueven en Chile USD 170m al año, aunque actualmente son ilegales. Lo cierto es que las casas de apuestas no pagan impuestos, no hay norma vigente que establezca deberes y derechos, y tampoco están bajo la tutela de la Superintendencia de Casinos de Juego.

Según informa El Mercurio, buena parte de ellas está radicada en paraísos fiscales como Malta, Isla de Man o Curaçao y, de paso, como lo advierte el proyecto de ley, generan un problema de salud pública por la adicción al juego de población vulnerable que, según los reportes de 2022, aumentó en la pandemia, especialmente en jóvenes de 18 a 30 años.

Por su parte, Tagle afirma que el trasfondo es otro: “’Hay un fuerte lobby de los casinos contra las casas de apuestas. Lo digo porque me han contactado. Y el lobby de la industria de casinos no es porque están preocupados por la salud de la población o por el riesgo de la adicción al juego, sino porque las casas de apuestas en línea afectan sus negocios. Por eso el lobby es tan grande”, señaló.

Tagle critica a quienes impulsan la norma que prohíbe la publicidad en el fútbol, ya sea en indumentarias oficiales como en los estadios y eventos.

“Ahora el Ministerio del Deporte salió a decir que las casas de apuestas online son ilegales. Sí, acá hay valores involucrados como evitar la ludopatía o la evasión tributaria, dos temas interesantes de regular, pero no estoy de acuerdo en calificar per se a las apuestas en línea como ilegales, entre otras cosas, porque son negocios localizados fuera de Chile. Prohibir estos sponsors al deporte, que tiene tanta dificultad para conseguir financiamiento, me parece lamentable. Se puede regular, pero ¿por qué castigar al fútbol y al deporte?” concluyó el directivo de la U Católica.