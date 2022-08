Las casas de apuestas que operan en Chile se defienden de las acusaciones

Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin niegan que estén participando en paraísos fiscales y cualquier tipo de vínculo con los arreglos de partidos.

Chile.- El país andino sigue revolucionado a medida que avanza la posible legalización del juego online. Las casas de apuestas online no solo son apuntadas por los casinos, sino también por sus contratos de patrocinio con los clubes de fútbol. Es por eso que Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin se unieron para defenderse de algunas acusaciones.

Carlos Baeza, el abogado que representa a las cuatro plataformas de apuestas que operan en Chile habló con el medio local Lun y aclaró que las empresas no pertenecen a paraísos fiscales, además aseguró que no hay nexo entre ellos y los posibles arreglos de partidos.

Las empresas pisan fuerte en el país cordillerano y auspician a los clubes de fútbol más destacados, lo cual implica un financiamiento importante para esas instituciones. Betsson auspicia a la Selección chilena, Coolbet a Colo Colo, Betano a la U de Chile y a La Serena, y Latamwin a O’Higgins.

Respecto a los orígenes de cada empresa, Baeza explicó que Betano es una compañía griega que tiene operaciones en Rumania, Portugal, Bulgaría, Alemania, República Checa, Brasil, entre otros. Betsson, por su parte, es de origen sueco y está en la bolsa de valores de Estocolmo, además de tener 18 licencias alrededor del mundo, tanto en Europa como en América.

También dijo que Coolbet tiene base en Estonia y opera en varios países del norte de Europa, además de Canadá, Perú, Ecuador y Chile. Latamwin, por último, tiene su base en Curazao y operaciones en Argentina.

“Cada compañía tiene bases en sus países de origen, donde son reguladas y tienen licencia para operar”, remarcó Baeza en la entrevista.

Respecto a las acusaciones que indican que las empresas no son legales ya que la ley chilena prohíbe las casas de apuestas, más allá de los casinos autorizados, Teletrak, Lotería y Polla, el representante legal sostuvo: “Las cosas prohibidas son las que están escritas y literalmente las normas y las apuestas en línea no están incluidas en la prohibición” y agregó que “los juegos de azar en Chile son una actividad regulada, que no alcanza a las apuestas en línea”.

Por otro lado, Baeza también fue enfático al responder a aquellos que vinculan a las casas de apuestas deportivas con los arreglos de partidos: “No hay ninguna razón para que uno pueda acusar un vínculo” y agregó que las plataformas se benefician de la competencia sana y transparente.

El abogado volvió a hacer énfasis en la situación tributaria y le dijo a Lun: “Ninguna de estas empresas está en paraísos fiscales, sus licencias las otorgaron allá, pero no tiene nada que ver con el tema tributario, estas compañías tienen estados financieros consolidados, pagan impuestos en sus respectivos países y en Chile va a pasar lo mismo”.

Por último, acerca del proyecto que busca regular el juego online en Chile, el representante legal de las cuatro empresas señaladas aseguró que Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin “son pro regulación y están empujando para que el proyecto avance”.

La iniciativa legislativa se encuentra en pausa mientras el Ministerio de Hacienda prepara una reforma impositiva que incorporará un gravamen a las apuestas online. Respecto a eso, Baeza aseguró que “es muy completo” e incluye “la obligación de que las compañías que se instalen en Chile paguen impuestos”.

“Hoy podemos contratar auspicios y pagamos los impuestos de la ley de IVA digital”, cerró el abogado.