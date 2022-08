Colo Colo defiende su contrato de patrocinio con una casa de apuestas

Desde Colo Colo aseguran que si bien las casas de apuestas no están reguladas, no son ilegales.

El presidente del club chileno defiende el millonario acuerdo con Coolbet en medio de las polémicas.

Chile.- A medida que en el país andino avanza la iniciativa legislativa que busca prohibir el auspicio de casas de apuestas en los clubes de fútbol chilenos, se suman más voces a favor y en contra del proyecto de ley que sigue su curso en las comisiones y que la próxima semana podría pasar a recinto para ser discutida por el pleno de la Cámara de Diputados.

En esta ocasión, quien se manifestó en contra de la ley fue Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que maneja al Colo Colo. Además, el ejecutivo defendió el millonario acuerdo firmado en junio entre el club y Coolbet.

En diálogo con ADN Radio, Stöhwing resaltó la legitimidad del acuerdo de patrocinio y habló acerca de la situación de las casas de apuestas online: “No es que no sea ilegal, no está reglamentado. Es distinto, no soy abogado, pero esa es la sensación que tengo. Debiésemos ser más proactivos en las conversaciones con las autoridades. A nosotros lo que nos han dicho, por ejemplo, es que las casas de apuestas son las más interesadas y han hecho diversas gestiones para que salga su regulación y no se ha movido. Entonces, no es que alguien se esté escondiendo para no ser reguladas, son los más interesados. Es bien anárquica esta situación”.

En ese sentido, Stöhwing agregó que Colo Colo “ha perdido miles de millones de pesos en los últimos 4 años” por distintas dificultades, por lo que lamentó las críticas hacia este acuerdo, cuestionó la falta de una debida regulación del sector y se manifestó a favor de la industria: “Ojalá se regulen las casas de apuestas. Es una actividad legítima y que genera interés en todo el mundo, no solo en Chile. Por lo tanto, para nosotros es muy importante”, aseguró.

Respecto al proyecto de ley presentado por Marco Antonio Sulantay, el presidente de Blanco y Negro dijo: “Me causa mucha extrañeza esta iniciativa de tratar de prohibir el financiamiento de las casas de apuestas a los clubes. Uno siente casi una angustia porque lo acorralan por el lado del aforo y por el lado de las empresas que están dispuestas a dar financiamientos”.

El juego online en Chile

Si bien estaba previsto que la comisión de Economía de la Cámara de Diputados comenzara el 2 de agosto con el tratamiento del proyecto de ley que regula las casas de apuestas online en el país andino, desde el Ejecutivo solicitaron demorarlo ya que el Ministerio de Hacienda prepara una reforma impositiva que incorporará un gravamen a las apuestas online.

Se solicitó al Parlamento “pausar” la tramitación del proyecto ingresado por el gobierno anterior que creaba un régimen impositivo para esta actividad, para así incorporarlo al proyecto de impuestos correctivos. La comisión de Economía de la Cámara de Diputados aceptó la propuesta, pero fijó un plazo de 30 días.

La iniciativa legislativa contempla, entre sus puntos principales, que las sociedades operadoras y las plataformas quedarán bajo la supervisión de la nueva Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar; con tributos específicos de 20 por ciento sobre los ingresos brutos para las sociedades operadoras, de 15 por ciento para los usuarios y 1.000 UTM tanto para las licencias generales como especiales. Con esto, se busca recolectar USD50m al año.

