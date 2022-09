La Justicia chilena acoge un recurso contra las casas de apuestas

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió una querella presentada por una fundación y ya hay personas citadas a declarar.

Chile.- Las casas de apuestas online y su relación con los clubes de fútbol siguen en el ojo de la tormenta. Mientras avanza el proyecto que busca prohibir la presencia de publicidad de estas empresas en eventos y clubes deportivos, la Justicia también investiga la situación de las casas de apuestas que operan en el país andino.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite una querella criminal presentada por la Fundación de Jugadores en Terapia por Ludopatía contra varias casas de apuestas, en la cual se pidió que sean citados a declarar el representante de futbolistas Fernando Felicevich y Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Según comunicó el medio local El Mercurio, las entidades que forma parte de este recurso legal son Betsson, Betway, Rojabet, Betano, Mi Casino, Jackpotcity, Juega en Línea y Coolbet, en “calidad de autores del delito de explotación y operación ilegal de juegos de azar”. Las ocho casas de apuestas tienen acuerdos de patrocinio con equipos de primera división y fueron denunciadas por los casinos chilenos.

En la información se explica que entre las diligencias, se requiere que sea citado a declarar Felicevich, socio de la empresa que intermedió entre Betano y U. de Chile, además del máximo dirigente del fútbol chileno, que firmó contrato con Betsson.

Mientras tanto, la iniciativa legislativa que busca regularizar la situación del juego online en Chile se encuentra en pausa mientras el Ministerio de Hacienda prepara una reforma impositiva que incorporará un gravamen a las apuestas online.

Qué había dicho Pablo Milad

Pablo Milad, quien encabeza la ANFP y ahora será citado por la Justicia, dijo sobre el proyecto de ley: “Estamos en la posición de que se debe regularizar sí o sí. Se debe regularizar y normar”, sin embargo, agregó: “Hoy las casas de apuestas son un soporte significativo. Recordemos que esta actividad (el fútbol) es deficitaria, lo que significa que no se puede restar de un día para otro estos aportes porque disminuye también el apoyo al fútbol formativo y femenino. Desde el próximo año es una obligación contratar al 50 por ciento de los planteles femeninos y para ello se necesitan recursos”.

Respecto a si son ilegales o no los contratos con las casas de apuestas, Milad dijo: “Algo es ilegal cuando va contra la ley. Hoy día no hay una regulación, por eso nosotros vamos por ello. Queremos que se regularice, pero no podemos decir que es ilegal si no está normado. En el mundo se ha regularizado y yo no puedo decir que el fútbol esté avalando algo ilegal, yo no estoy de acuerdo. Nosotros facturamos con IVA a las agencias correspondientes y la mayoría tienen asidero en Chile u otras no”.

El presidente de la ANFP se presentó también ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y volvió a defender esta postura: “En caso de aprobarse este proyecto tal como está, obligaría a rescindir los contratos de patrocinio, lo que generaría un profundo daño al fútbol chileno tan golpeado por la pandemia”, sostuvo, junto con agregar los ingresos por este concepto equivalen al 7,8 por ciento del total que reciben las instituciones.

La posición de la SCJ

Desde la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) advirtieron que en Chile “las apuestas son ilícitas a menos que cuenten con una autorización expresa”.

Desde el organismo que regula a la industria en Chile, recordaron que solo Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción y Teletrak pueden operar determinados juegos de azar o apuestas en línea. “Cualquier otra persona natural o jurídica que lo haga cometerá un ilícito”, según una declaración emanada desde la SCJ publicada por El Mercurio.

En ese mismo artículo, señalan que el Ministerio de Hacienda y el del Deporte declararon ilegales a las casas de apuestas que auspician a 15 equipos del Fútbol de Honor, además del campeonato de Ascenso y a la Roja, ya que no tributan ni están autorizadas para funcionar.

“El Código penal sanciona con penas privativas de libertad y multas a quienes exploten ilícitamente juegos de azar”, señalaron desde la SCJ.

Las denuncias contra plataformas de juegos de azar y apuestas deportivas en internet se multiplican. Desde la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) le confirmaron al medio local ADN que desde 2018 ya son 46 las denuncias que se elevaron a la Justicia.

Además, develaron que, en detalle, en 2019 se recibieron cuatro denuncias, en 2020 recibieron 16, en 2021 fueron nueve y en lo que va de 2022 el ente recibió 17 denuncias. Esto significa que solo en el primer semestre de este año se superaron las denuncias de todos los años anteriores, e implican un aumento del 90 por ciento respecto al total del año pasado.