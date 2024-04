Aspectos destacados de la presentación de Barrichello como director no ejecutivo de SOFTSWISS para Latinoamérica

Al evento de presentación asistieron prensa local, personas influyentes y representantes de la industria.

Comunicado de prensa.- En vísperas de SiGMA Americas, la feria de juego online más grande de la región, SOFTSWISS presentó a la leyenda de las carreras Rubens Barrichello como su director no ejecutivo en América Latina.

La prensa local, personas influyentes y representantes de la industria asistieron al evento de inauguración, expresando un amplio interés en SOFTSWISS a medida que la compañía expande activamente su presencia en la región.

Durante la presentación oficial, Ivan Montik, fundador de SOFTSWISS, y Rubens Barrichello, director no ejecutivo en América Latina de SOFTSWISS, compartieron los planes de la compañía para el mercado brasileño. Además, comentaron sobre las regulaciones locales de juego y respondieron preguntas sobre el papel de Barrichello dentro de SOFTSWISS.

Ivan Montik, fundador de SOFTSWISS, expresó su entusiasmo por este importante hito y dijo: “Esto marca un capítulo emocionante para nosotros. Es un día extraordinario para mí personalmente, ya que soy aficionado a la Fórmula 1 desde 1994, mi adolescencia. Darle la bienvenida a Rubens a nuestro equipo es como un sueño hecho realidad”.

Rubens Barrichello, que ahora se desempeña como director no ejecutivo de SOFTSWISS en América Latina, destacó su profunda conexión con los valores de la empresa: “Soy nuevo en este puesto, pero no ajeno a los desafíos. En las carreras, el objetivo siempre es ganar, pero es importante saber cuándo dar un paso atrás y por qué las cosas no salieron según lo planeado. Veo el juego responsable de manera similar. Se trata de conocer tus límites y seguir adelante para mejorar. Estoy aquí para aportar esa mentalidad a nuestro equipo”.

A la luz de las noticias en constante evolución sobre la regulación del juego, Montik comentó: “Estamos esperando la versión final de la ley brasileña, que se espera que se dé a conocer en julio. Comprender el panorama regulatorio guiará nuestros esfuerzos para adaptarnos a los requisitos de software y llevar soluciones al mercado. Nuestro objetivo es colaborar estrechamente con operadores y empresas locales, dotándolos de herramientas de software sólidas adaptadas a sus necesidades”.

Al abordar las preocupaciones de seguridad, Ivan Montik enfatizó: “Garantizar la seguridad de nuestra solución de software siempre ha sido primordial. Ha sido una fortaleza fundamental para nosotros desde el principio. A lo largo de nuestro recorrido en la industria, hemos mantenido un historial limpio sin casos de piratería de software, de lo cual estoy orgulloso».

«Nuestro software se somete a rigurosas pruebas por parte de laboratorios internacionales como GLI, cumpliendo con muchos estándares de ciberseguridad. No sólo cumplimos sino que superamos estos requisitos porque las actividades fraudulentas y los ataques de piratas informáticos apuntan constantemente a la industria del juego”, agregó.

El nombramiento de Rubens Barrichello como director no ejecutivo en América Latina significa un paso estratégico fundamental para SOFTSWISS, particularmente en el mercado en rápida expansión de Brasil. Con proyecciones de TGM Research que indican que para 2026, la industria del igaming de Brasil podría generar ingresos brutos de EUR2.300m, lo que podría representar el 1 por ciento del PIB de Brasil, que asciende a 1,5 trillones de euros.