Apuestas online en Brasil: el IBJR solicitó la ampliación del plazo para presentar la documentación

De acuerdo con la carta presentada por el Instituto Brasileño de Juego Responsable, hay dificultades para cumplir con los plazos establecidos inicialmente y que de no prorrogarse el período necesario para la presentación, las compañías reguladas quedarán en desventaja con las ilegales.

Brasil.- El Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) presentó una carta ante la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda, solicitando una ampliación del plazo para el envío de los documentos necesarios para acceder a la certificación hasta el 30 de diciembre de 2024.

El plazo para presentar la documentación era de hasta 30 días, a partir del 19 de noviembre, para las empresas de apuestas de cuota fija que hayan solicitado y aprobado su licencia federal. “Entendemos la importancia de la regulación y estamos comprometidos a garantizar que el proceso de certificación se ejecute de manera eficiente y de acuerdo con los más altos estándares de responsabilidad y seguridad. Sin embargo, los desafíos técnicos y operativos que enfrentan los operadores regulados han dificultado el cumplimiento de los plazos inicialmente establecidos”, argumentó el presidente del Instituto Brasileño de Juego Responsable, André Gelfi.

La entidad sostiene que, sin ampliar el plazo, el mercado regulado quedará en desventaja, ya que los operadores legales no tendrán sus juegos certificados, mientras que el mercado ilegal seguirá operando sin restricciones. Esto perjudica la competitividad de los operadores que cumplen con los estándares y expone a los consumidores a riesgos, con plataformas no reguladas y menos seguras.

El documento señala que la extensión permitirá a los operadores regulados avanzar en el proceso de certificación de manera más adecuada, siguiendo las mejores prácticas internacionales.

“Además, será una contribución más a la lucha contra el mercado ilegal, en busca de una competencia justa y equilibrada”, dijo Gelfi.

Respaldo público

A principios del mes de noviembre, el IBJR publicó un comunicado en la portada de tres de los principales periódicos del país, O Globo, Valor y Folha de S.Paulo, con el título «Para jugar, debe haber reglas» que enumera las ventajas de la legislación aprobada por el Congreso Nacional y el reglamento publicado por el Ministerio de Hacienda, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025.

La entidad destaca que entre otras obligaciones, las casas de apuestas contarán con reconocimiento facial, herramienta imprescindible para evitar que menores de 18 años apuesten. Los usuarios podrán establecer parámetros en las plataformas de apuestas, definiendo límites máximos de tiempo jugado, así como pérdidas económicas. Ya se han previsto otras medidas, como el bloqueo del uso de tarjetas de crédito. Se trata de iniciativas diseñadas para ayudar a prevenir el uso abusivo, frenar la compulsión y combatir la adicción. También se adoptará una nueva terminación de dominio para las Apuestas en Internet, indicando su legitimidad: .bet.br. Sólo las marcas autorizadas tendrán este dominio para una mejor identificación por parte de los apostadores.

El comunicado busca dejar en claro cuáles son los beneficios de la regulación, sus alcances, sus pormenores y el aumento de ingresos que traerá a diversos sectores de la economía, en el medio de una escalada de versiones que indican que se podría dar marcha atrás con la legislación en caso de no lograrse evitar que los sectores más desfavorecidos a nivel económico se endeuden por casos de juego problemático. Incluso el presidente Lula da Silva manifestó que no dudaría en volver atrás la regulación si no se observan mejoras en este sentido.