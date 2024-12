Juego online en Brasil: la SPA emitió una nota sosteniendo la prohibición del Jogo do Bicho

La entidad recomienda a las empresas que extremen las medidas precautorias para evitar ofrecer, en su catálogo en línea, este tipo de juegos.

Brasil.- La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), emitió una nota técnica aclarando que la oferta del Jogo do Bicho, o modalidades similares, en plataformas de juegos deportivos debe estar vedada. El documento explica que, como todavía se considera un delito penal, este juego no debería estar disponible en los sitios de iGaming.

La nota técnica detalla que el impedimento se extiende al uso del nombre “jogo do bicho”, además, los operadores no pueden ofrecer ni siquiera un juego con dinámica similar pero con reglas o adaptaciones propias. El organismo público recomienda que esta modalidad no reciba la certificación de funcionamiento en el país.

“En vista de que el Jogo do Bicho, al ser una modalidad de lotería ilícita y distinta de la modalidad de lotería con apuestas de cuota fija, amparada por las Leyes 13.756 y 14.790, los operadores de loterías con apuestas de cuota fija no pueden ofrecer juegos en línea que adopten sus propios reglas del juego con animales, incluso si se cumplen los requisitos técnicos de los juegos en línea y de los estudios de juegos en vivo, tal como se establece en el Reglamento SPA/MF 1.207”, describe el documento.

El documento también aconseja que la SPA transmita esta información a laboratorios acreditados para evitar que alguno de estos juegos sea autorizado accidentalmente.

“Como precaución, se entiende que los juegos online que adopten la denominación ‘jogo do bicho’ no podrán ser certificados, so pena de que se realicen asociaciones no deseadas entre las dos modalidades de lotería, una legal y otra ilícita», explica la nota técnica firmada por João Paulo Resende Borges, coordinador general de sistemas.

La regulación del Jogo do Bicho está siendo evaluada en el Senado dentro del Proyecto de Ley 2234/22, que tiene como objetivo legalizar los casinos, bingos, el Jogo do Bicho y las apuestas de carreras de caballos en Brasil. La votación parlamentaria fracasó en su intento el pasado 4 de este mes. El gobierno federal intentará aprobar esta agenda el próximo año, aunque se desconoce en qué momento se avanzará en la votación.

Según el periodista Gustavo Uribe, de CNN Brasil, la aprobación del proyecto de ley cuenta con el apoyo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de la mayoría de los ministros. La dirección gubernamental considera que la polémica en torno al gasto de los usuarios de Bolsa Família en juegos en línea hizo que los juegos de azar físicos no obtuvieran la base necesaria para ser votados.