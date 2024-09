Nuevas reglas para el juego online en Brasil: a partir del 1 de octubre se prohibirá a los sitios de apuestas que no hayan solicitado autorización

La disposición surge de una ordenanza de la Secretaría de Premios y Apuestas.

Brasil.- La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), dependiente del Ministerio de Hacienda, publicó una ordenanza que prohíbe el funcionamiento de sitios de apuestas sin autorización o que no hayan presentado una solicitud al gobierno federal para el 1 de octubre. Por tanto, solo podrán operar previa autorización que será emitida por el propio organismo.

Las empresas de apuestas de cuota fija que aún no hayan solicitado autorización para operar verán suspendidas sus operaciones a partir del 1 de octubre. Según la Ordenanza, a partir del próximo mes y hasta finales de diciembre, solo podrán funcionar las empresas de apuestas que ya estén operando y que hayan solicitado autorización para explorar la modalidad de lotería de apuestas de cuota fija.

A partir de octubre, las empresas que no solicitaron autorización serán catalogadas como ilegales hasta que el Ministerio de Hacienda les permita operar. Los sitios de apuestas que operen en Brasil sin autorización estarán sujetos a las sanciones previstas por la ley.

Aquellas personas física o jurídicas que solicitaron autorización, pero aún no estaban operando, tendrán que esperar para iniciar la operación en enero, si obtienen la autorización del ministerio y previo cumplimiento de todos los requisitos.

La expectativa es que Hacienda complete el proceso de análisis de las primeras solicitudes recibidas y que a partir del 1 de enero de 2025, cuando comenzará el mercado regulado de apuestas en Brasil, solo sigan actuando las empresas que cumplan con la ley y las ordenanzas regulatorias.

También según el ministerio, las empresas aprobadas deberán pagar la subvención de R$30m (USD5,3m) este año para comenzar a operar y, a partir de enero, también deberán cumplir con todas las normas para combatir el fraude, el blanqueo de dinero y la publicidad abusiva, entre otras exigencias.

En una nota oficial, el secretario de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda, Regis Dudena, afirmó que el departamento mantendrá el período de ajuste hasta finales de diciembre solo para quienes ya hayan demostrado que «quieren actuar de acuerdo con la ley».

«Han salido a la luz muchas operaciones policiales que involucran a empresas que operan en el mercado de las apuestas de manera criminal. Esta fue la manera que encontramos de no esperar hasta enero para empezar a separar el trigo de la paja«, dijo Dudena y agregó: «Queremos proteger la salud mental, financiera y física del apostador, impidiendo las actividades de empresas que utilizan las apuestas deportivas y el juego online como medio para cometer fraude y blanqueo de dinero».

El secretario también reforzó que el período de ajuste «no puede utilizarse para violar leyes ya vigentes», como las leyes de Blanqueo de Capitales, las leyes de Delitos Financieros o el Código de Protección al Consumidor, por ejemplo. «Al analizar las solicitudes de autorización estamos tomando en cuenta la comisión de actos ilícitos», afirmó.

Según el Ministerio de Hacienda, las empresas activas que ya solicitaron autorización tienen hasta el 30 de septiembre para informar qué marcas están activas y qué sitios web utilizan durante este período de ajuste.

«A partir de enero, todas las empresas autorizadas utilizarán el dominio de Internet brasileño, con la extensión ‘bet.br'», indicó el ministerio en una nota oficial.

También según el ministerio, las empresas que no solicitaron autorización ya no pueden ofrecer apuestas de cuota fija, pero deben mantener sus sitios web disponibles hasta el 10 de octubre, para permitir a los apostadores retirar sus recursos. «A partir del 11 de octubre, estos sitios web y sus respectivas aplicaciones quedarán prohibidos y serán retirados», afirmó Hacienda, reiterando que, para ello, el ministerio intensificará el diálogo con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), con el Banco Central y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones.