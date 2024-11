Respaldo público: el IBJR emitió un comunicado apoyando la regulación de las apuestas en Brasil

El texto con el nombre «Para jugar, debe haber reglas» hace hincapié en cuatro ejes: regulación, publicidad responsable, aportes económicos del sector y juego responsable.

Brasil.- El Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) publicó un comunicado en la portada de tres de los principales periódicos del país, O Globo, Valor y Folha de S.Paulo, con el título «Para jugar, debe haber reglas» que enumera las ventajas de la legislación aprobada por el Congreso Nacional y el reglamento publicado por el Ministerio de Hacienda, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025.

La entidad destaca que entre otras obligaciones, las casas de apuestas contarán con reconocimiento facial, herramienta imprescindible para evitar que menores de 18 años apuesten. Los usuarios podrán establecer parámetros en las plataformas de apuestas, definiendo límites máximos de tiempo jugado, así como pérdidas económicas. Ya se han previsto otras medidas, como el bloqueo del uso de tarjetas de crédito. Se trata de iniciativas diseñadas para ayudar a prevenir el uso abusivo, frenar la compulsión y combatir la adicción. También se adoptará una nueva terminación de dominio para las Apuestas en Internet, indicando su legitimidad: .bet.br. Sólo las marcas autorizadas tendrán este dominio para una mejor identificación por parte de los apostadores.

El comunicado busca dejar en claro cuáles son los beneficios de la regulación, sus alcances, sus pormenores y el aumento de ingresos que traerá a diversos sectores de la economía, en el medio de una escalada de versiones que indican que se podría dar marcha atrás con la legislación en caso de no lograrse evitar que los sectores más desfavorecidos a nivel económico se endeuden por casos de juego problemático. Incluso el presidente Lula da Silva manifestó que no dudaría en volver atrás la regulación si no se observan mejoras en este sentido.

El comunicado del IBJR en los principales periódicos brasileños.

En este sentido, el comunicado del IBJR hace hincapié en cuatro ejes:

Regulación

«Defendemos reglas con rigurosa aplicación, manteniendo el diálogo con las autoridades públicas y compartiendo nuestras experiencias internacionales aplicadas en mercados maduros».

Publicidad responsable

«Defendemos la regulación de la publicidad en el sector, especialmente para frenar el atractivo de Apuestas que actúan al margen de las normas legales. Ya adoptamos parámetros claros y lanzamos un Código de Publicidad que orienta las campañas de las empresas asociadas a IBJR, además de difundir siempre mensajes educativos».

Contribución a la economía y al deporte

«Defendemos el sector como motor de la economía y de la inversión en el deporte, generando beneficios para el conjunto de la sociedad. Con el elevado número de solicitudes de empresas para operar en Brasil, se estima que la recaudación de impuestos podría alcanzar miles de millones de reales en los próximos años. A medida que estas empresas se consolidan en el país, impulsan diversos sectores, desde marketing hasta tecnología, incluyendo relevantes iniciativas de innovación».

Ver también: Apuestas en Brasil: el IBJR reforzó su compromiso con reglamentación y prácticas responsables

Juego responsable

«Es fundamental que el sector busque que todas las apuestas se realicen de forma consciente, con acciones y mecanismos que ayuden al público a jugar de forma segura y responsable, respetando sus límites económicos y emocionales.

El mercado de apuestas online debe trabajar para prevenir conductas nocivas, especialmente posibles riesgos para la salud de los apostantes, y contra las actividades de Apuestas ilegales. Por ello, creamos buffers digitales a través de soluciones tecnológicas para combatir conductas adictivas y evitar que los menores apuesten online».